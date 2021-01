Sheyla cobra solução para situação dos comerciantes do terminal da Rodoviária Velha

30/01/21 - 09:26:35

Na tarde desta sexta-feira, 29, a vereadora Sheyla Galba (Cidadania) esteve no Terminal de Integração Fernando Sávio, no Centro da capital, para dialogar com comerciantes que receberam uma ordem para deixar o local por conta da reforma da Rodoviária Velha, que acarretará no fechamento de parte do terminal. A parlamentar estava acompanhada dos vereadores Emília Correia (Patriota) e Ricardo Marques (Cidadania).

Para Sheyla Galba, a obra de reforma da rodoviária é necessária, mas é preciso um planejamento para que ninguém seja prejudicado. “Especialmente os comerciantes que há anos atuam na local. Infelizmente, prazo que foi dado pela Prefeitura de Aracaju, após intervenção do colega parlamentar Ricardo Marques, termina neste domingo mas, até o momento, não houve nenhum retorno da gestão municipal”, destalhou.

“Eles precisam saber, por exemplo, para onde serão realocados e receber a garantia de que poderão continuar trabalhando e levando o sustento de suas famílias. Esperamos que a prefeitura, por meio da Emsurb, que é o órgão responsável, apresente uma solução para estes comerciantes”, complementou Sheyla.

Fonte e foto assessoria