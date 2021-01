Usina Campo Lindo, Em Dores, Tem Cliente Exclusivo De Seu Produto

30/01/21 - 11:01:44

Um grupo de trabalhadores da usina Campo Lindo, localizada no município de Nossa Senhora das Dores, tem feito várias denúncias sobre os pagamentos atrasados e que estão sendo judicializados.

Segundo os trabalhadores, há muito se fala na polêmica da recuperação judicial da empresa Campo Lindo, na cidade de Nossa Senhora das Dores, divisa com as cidades de Siriri e Capela, todas no Estado de Sergipe.

As administrações desastrosas que passaram pela empresa deram causa a diversas polêmicas, uma delas terminou em inquérito policial, caso que envolveu o Sr. Silvio Miglio.

Segundo informações desses trabalhadores, atualmente, a empresa funciona aparentemente longe de novos escândalos, porém, mergulhada em mistério ainda não revelado.

Os trabalhadores se queixam e não conseguem entender como a Agroindustrial Campo Lindo desenvolve suas atividades normalmente, nunca precisando paralisar suas atividades e, mesmo assim, não consegue honrar suas dívidas.

Além disso, tem o melhor cliente do estado, a empresa PETROX, estando esta entre os mais fortes do Nordeste, que evidentemente nunca atrasa seus compromissos e é o único comprador da CAMPO LINDO.

O mistério continua, porém, já se sabe que o sustentáculo da empresa atualmente é a presença da PETROX que atua diretamente no escoamento de toda a produção da CAMPO LINDO, enquanto esta diz não ter dinheiro para pagar.

Por conta disso, os trabalhadores indagam: “estaria a PETROX atrasando os pagamentos e, indiretamente, ocasionando os atrasos da CAMPO LINDO para com os seus credores na recuperação judicial?”.