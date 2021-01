Zezinho: “Rodovia Raymundo Juliano contribuirá no escoamento produtivo de São Cristóvão”

30/01/21 - 09:21:04

Atento às ações de infraestrutura das rodovias estaduais de Sergipe, o deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) participou do ato de autorização da ordem de serviço para a implantação e pavimentação da Rodovia SE 466, no trecho que vai da BR 101 ao povoado Rita Cacete, localizado no município de São Cristóvão. O trecho receberá o nome de Rodovia Raymundo Juliano em homenagem ao empresário sergipano falecido em agosto de 2020.

“Uma homenagem muito importante a este grande empreendedor sergipano de Estância que, em toda sua trajetória, gerou empregos, impulsionou a economia do nosso estado, contribuiu para o desenvolvimento e, como ele sempre dizia, fez muitos amigos”, comemorou o deputado Zezinho Sobral, que parabenizou toda a família do homenageado.

Para a construção desta rodovia, que possui aproximadamente quatro quilômetros, de acordo com informações do Governo do Estado, serão investidos R$5.560.519,30, com prazo de 240 dias para conclusão. Os trabalhos serão realizados pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs) e pelo Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER). A construção da SE-466 integra o conjunto de ações do Programa de Recuperação Econômica (Avança Sergipe) através do Pró-Rodovias, criado para reconstruir as rodovias estaduais.

Na opinião do deputado Zezinho Sobral, que é líder da bancada governista na Assembleia Legislativa, a rodovia Raymundo Juliano agregará valor à região que possui indústrias de água mineral e escoamento da produção para a BR 101. “É uma importante ação para o escoamento produtivo local, agricultura e segurança da comunidade do povoado Rita Cacete”, afirmou Zezinho Sobral.

Fonte e foto assessoria