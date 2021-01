23 EMPRESAS ABREM VAGAS DE EMPREGO; CONFIRA A LISTA COMPLETA AQUI

31/01/21 - 08:25:00

As empresas IOUU, Portal de Compras Públicas, EmCasa, Vórtx, Tembici, Ahgora Sistemas, InVideo, TopMed, Creditas, Agilize, Delivery Much, Vhsys, mLabs, Consolide, Cobre Fácil, Coalize, Linker, Acordo Certo, Grupo Nexxees, Positiv.a, V4 Company, Unike Technologies e AutoForce estão com vagas de emprego abertas. Veja abaixo detalhes dos processos seletivos:

IOUU

A IOUU está contratando para cinco vagas, sendo quatro posições para tecnologia (uma delas para estágio) e uma para analista de marketing jr. O novo colaborador trabalhará em regime híbrido, pois, após o período de isolamento, o local de trabalho será no escritório da empresa, em Sorocaba (SP). Os interessados devem se cadastrar pelo link.

Portal de Compras Públicas

O Portal de Compras Públicas tem duas vagas abertas para os cargos de desenvolvedor júnior e pleno, para atuar no escritório da empresa em Brasília. É preciso enviar currículo com o nome da vaga no assunto do e-mail e pretensão salarial para o endereço comunicacao@portaldecompraspublicas.com.br.

EmCasa

A EmCasa tem diversas posições abertas nas áreas de marketing, tecnologia e vendas. As oportunidades incluem vagas de analista de qualificação, estagiário em mídia de performance e especialistas em vendas. As vagas são para São Paulo e Rio de Janeiro. Os interessados podem se inscrever no link.

Vórtx

A Vórtx está com 7 vagas abertas com foco em corporate trust, employee experience, found trust, legal e tecnologia. As oportunidades incluem cargos de advogado de mercado de capitais, analista de recrutamento e seleção, analista de real estate, analista jurídico, desenvolvedor full stack, desenvolvedor full stack java (vorasys) e team leader (agile coach). Para se inscrever, é necessário acessar o link https://jobs.kenoby.com/vortx.

Tembici

A Tembici abriu vagas em tecnologia, comunicação, comercial, engenharia, entre outras áreas. Os interessados podem se inscrever no site.

Ahgora Sistemas

A Ahgora Sistemas tem 30 vagas abertas, sendo a maioria para a região de Florianópolis (SC). A empresa está com 17 posições para desenvolvedor e está com oportunidades também para gerente de customer success, especialista em gestão do conhecimento e analista de service desk, por exemplo. Há também uma oportunidade para São Paulo, para presales solution, além vagas para estágio. Os interessados devem acessar https://vempraahgora.gupy.io.

InVideo

A InVideo começou sua operação no Brasil no final de 2020 e conta com diversas vagas, com destaque para freelancer de link building e analista de marketing para YouTube. Mande seu currículo para: andre@invideo.io.

TopMed

A TopMed abriu três vagas na área comercial para gestor de contas sênior, gestor de canais e gestor de contas jr. Os especialistas trabalharão presencialmente na sede da empresa em São José, Santa Catarina. Para se candidatar, acesse: www.topmed.com.br/

Creditas

A Creditas tem mais de 60 vagas abertas para São Paulo e Porto Alegre para trabalho remoto e em áreas como produto, tecnologia, recursos humanos, relacionamento com o consumidor, financeiro, vendas, compliance, entre outras. Basta acessar: https://careers.creditas.com

Agilize

A Agilize está com 30 vagas abertas entre os cargos de assistente comercial, auxiliar fiscal, assistente fiscal-júnior, assistente contábil, assistente de departamento pessoal, assistente fiscal pleno e jovens talentos. Para se candidatar a uma das vagas abertas, que são para as cidades de Salvador e São Paulo, acesse: https://jobs.solides.com/agilizecontabilidade#

Delivery Much

A Delivery Much abriu diversas vagas para as áreas de administrativo/financeiro, engenharia de software, expansão, logística, marketing, operações, pessoas e culturas e relacionamento com o cliente. Para se candidatar, acesse: https://boards.greenhouse.io/deliverymuch

Vhsys

A Vhsys está com vagas abertas para os cargos de analista de CRM pleno, analista de departamento pessoal pleno e sênior, analista de redes sênior, head de field sales e inside sales – executivo de vendas internas. Para se candidatar acesse: https://vhsys.gupy.io/

mLabs

A mLabs está com diversas vagas abertas. Algumas das oportunidades são para data analista sênior, product manager, UX designer e analista de atendimento e suporte. Para se candidatar, acesse: https://mlabs.gupy.io/

Consolide

A Consolide está com vagas abertas para os cargos de Analista de Employer Branding, Analista de Performance Digital, Analista de Suporte Comercial, Analista Inbound Marketing, Coordenador de Outbound, Desenvolvedor Python (Pleno/Sênior), Designer de Interface UX (Júnior), DEV PHP (Júnior/Pleno), DEV PHP (Sênior), Estagiário(a) de Engenharia da Computação, Sales Enablement, Tester de Software e Vendedor(a) Interno. Mais informações pelo site consolide.gupy.io

Cobre Fácil

A Cobre Fácil está com vagas abertas para Desenvolvedor PHP. Os candidatos devem possuir experiência com orientação a objetos, bancos de dados relacionais (MySQL), controle de versão (GIT), Composer e utilização de Frameworks PHP. Para se candidatar, basta enviar o currículo para: emiliane@cobrefacil.com.br

Coalize

A Coalize está com uma vaga de estágio aberta para auxiliar no agendamento e software de ponto, folha e banco de horas para gestão de RH. A empresa também está contratando profissionais para o cargo de Front-End Developer (Pleno). Os interessados podem se inscrever pelo e-mail barbara@coalize.com.br ou site www.coalize.com.br/trabalhe-conosco

Linker

O Linker está com vagas abertas para DevOps Sênior (AWS), Front End Sênior (React), Engenheiro de Dados Sênior (Python) e um Engenheiro Mobile iOS (Swift). No momento, a empresa opera de maneira remota e não tem previsões para voltar ao escritório, porém os candidatos devem residir em São Paulo. Os interessados devem encaminhar o CV pelo e-mail: vagas@linker.com.br

Acordo Certo

A Acordo Certo está com vagas abertas para a seguintes posições: Desenvolvedor(a) Java Jr/Pl/Sr, Desenvolvedor(a) Front-end Pl, Analista / Dev QA, Arquiteto de Sistemas Sr, Engenheiro de Dados, Cientista de Dados, UI Designer, Especialista de SEO, Analista de SEO Jr, Analista de Performance, Analista de Conteúdo / Redes Sociais, Analista de CRM Sr e Analista de Customer Experience. Para se inscrever basta enviar um e-mail para: talentos@acordocerto.com.br

Grupo Nexxees

O Grupo Nexxees está com vagas abertas para: Analista de BI, Assistente de Pré Vendas, Analista de Pré Vendas, Analista de Marketing, Analista de Sistemas Python, Analista de Sistemas PHP, Analista de Sistema JAVA, Operador e Analista de Implantação, Analista de Sistemas .Net, Programador, Arquiteto de Software, Desenvolvedor Python, Analista de Segurança da Informação e DevOps Engineer SRE. Além disso, Pessoas com Deficiência (PCD) também podem enviar seu currículo para o banco de dados. As inscrições podem ser realizadas no site https://gruponexxees.gupy.io/

Positiv.a

A Positiv.a tem sete vagas para as áreas comercial, relacionamento com o cliente, marketing e produção de conteúdo. Os candidatos devem acessar: https://conteudo.positiva.eco.br/pt-br/vagas-positivas

V4 Company

A V4 Company está com 10 vagas em São Leopoldo (RS). Entre as oportunidades estão vagas efetivas para Banco de Talentos, Business Intelligence, Comercial/Vendas, Customer Success (CS), Time Tech, Financeiro, Marketing e Trainee (Programa Apollo). Os interessados devem se cadastrar através do link: https://v4company.gupy.io/

Unike Technologies

A Unike Technologies está com algumas oportunidades para as áreas de Inteligência artificial, Machine Learning e Visão Computacional. Com sede na cidade de São Paulo, a startup busca pessoas com o perfil contendo: inglês avançado; conhecimento dos fundamentos específicos de Inteligência Artificial, Machine Learning, Deep Learning , Otimização, processos estocásticos, teoria da probabilidade, inferência, estatística multivariada; Experiências e/ou Qualificações em conhecimento e vivência de machine learning, data science, spark, tensor flow, python, Rasa, Weka, Orange e correlatos; Softwares estatísticos ( Data Science Platforms ), tais como: SAS, SPSS, Knime, Rapid Miner, Matlab; Boas práticas de desenvolvimento e metodologias; Conhecimentos em aplicações, APIs; Utilização de plataforma/serviço Cloud e repositório de códigos fonte. Informações no link https://unike.tech/

AutoForce