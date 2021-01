BR-101 duplicada trará investimentos e gerará emprego e renda em Sergipe

31/01/21 - 06:46:10

Muito mais importante que a já batida polêmica do “leite condensado” é o anúncio que Sergipe pode ver a “interminável” duplicação da BR-101 avançar muito este ano. Estamos falando de uma obra iniciada há 25 anos e que vem se arrastando pelos governos de Fernando Henrique Cardoso (PSDB), Lula (PT), Dilma Rousseff (PT) e Michel Temer (MDB). No governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ela voltou a ser “prioridade”, e alguns quilômetros já foram concluídos.

Essa semana, o presidente esteve em Sergipe, mais precisamente em Propriá, para o ato de liberação do tráfego sobre a nova ponte construída sobre o rio São Francisco, na divisa com o Estado de Alagoas. A duplicação em concreto da via de ligação e o encabeçamento da ponte foram retomadas em 2019. Agora existe o compromisso do Palácio do Planalto, através do Ministério de Infraestrutura, em conjunto com a bancada federal de Sergipe de se viabilizar recursos orçamentários para a duplicação.

Este foi um pleito do ex-deputado José Carlos Machado (DEM), que fez um apelo público aos nossos deputados federais e senadores. Além da ponte, foram entregues mais dois quilômetros duplicados e, segundo o ministro Tarcísio Gomes, a meta para 2021 é tentar avançar ao máximo em direção a Carmópolis. A expectativa é que em meados de Março já haja uma reunião da bancada com o governo federal para tratar do assunto.

Isso sim que é relevante para o povo sergipano. A duplicação da BR-101 vai representar mais investimentos para o Estado, com a atração de indústrias e empresas, gerando emprego e renda para a nossa gente. Sem contar que a duplicação vai ajudar, e muito, o turismo terrestre, facilitando a circulação de alagoanos e baianos (Estados vizinhos) que queiram conhecer nossas potencialidades e nosso litoral. Sem contar ainda o beneficio, não menos importante, da prevenção de acidentes.

É importante que o governador Belivaldo Chagas (PSD), como bem sugeriu Machado, aproveite esse momento, essa boa relação que mantém com o governo federal, e coordene essa articulação junto à bancada federal. Sergipe é um Estado carente de grandes investimentos e, nesse momento, é preciso deixar as divergências de lado, a “pequenez política” e buscar a unidade. Já se perdeu muito tempo e dinheiro esperando a conclusão da duplicação da BR-101…

Veja essa!

Alguns políticos sergipanos não comentam isso publicamente, mas reconhecem a força do presidente da República. Em sua segunda passagem pelo Estado, em cerca de seis meses, Jair Bolsonaro foi recepcionado por uma multidão de apoiadores.

E essa!

A leitura feita por alguns políticos é que se a oposição não apresentar um nome competitivo para 2022, e que já comece a trabalhar e caminhar pelo País, pelo menos a impressão em Sergipe é que a reeleição de Bolsonaro será apenas uma questão de tempo…

Volta dos trabalhos

Os deputados estaduais retomam suas atividades após o recesso na próxima terça-feira (2), na Assembleia Legislativa. A expectativa fica por conta da mensagem governamental que será lida pelo “galeguinho” Belivaldo Chagas.

Expectativa

Belivaldo fará um apanhado para os deputados estaduais sobre suas metas para o exercício de 2021. Certamente vai pedir o apoio do parlamento para a aprovação de algumas medidas que interessam ao governo. É bom o funcionalismo público ficar atento.

Olho na CMA!

Por sua vez, na Câmara Municipal, mesmo de forma virtual, também na terça (2), serão iniciados os trabalhos da nova legislatura, com a chegada dos novos parlamentares da capital. Fica a expectativa que os vereadores, de situação e de oposição, estejam mais antenados aos problemas que envolvem a cidade, como as polêmicas do IPTU, da tarifa do transporte coletivo, a revisão do Plano Diretor, as enchentes em tempos chuvosos, dentre outras coisas…

Tudo indefinido

Por mais que alguns setores montem chapas e façam especulações sobre a eleição estadual de 2022, no momento não se tem certeza de nada. Para o governo alguns nomes são cotados, mas não existe qualquer definição; até para a vaga de vice-governador muita coisa ainda pode acontecer…

Maria no Senado

O mesmo vale para a vaga de senador da República que estará em disputa. Maria do Carmo (DEM), que tem negado disputar a reeleição, segue de olho na duplicação da BR-101 e foi recepcionar o presidente Bolsonaro em Propriá. Muitos outros “possíveis candidatos” também não confirmam nada, ainda.

Eleições do Congresso

A turma estará atenta nas eleições, desta segunda-feira (1º), para presidente da Câmara dos Deputados e para presidente do Senado Federal. Além da articulação natural do Palácio do Planalto, muitos membros da bancada sergipana têm interesse direto no resultado dessas duas eleições.

Exclusiva!

Uma fonte do Palácio confirmou para este colunista que está tudo bem alinhado entre o governador Belivaldo Chagas e o deputado “novato” João Marcelo (PTC). Os dois conversaram nos últimos dias, e não trataram apenas da agenda administrativa. Também rolou muita política…

Bomba!

Mesmo diante de tantas denúncias anunciadas por este colunista, o governo do Estado, através da Fundação Renascer, conforme publicação em Diário Oficial, prorrogou, essa semana, por mais 12 meses, o contrato de prestação de serviços com a empresa Ankora Comércio Serviços e Importações LTDA, de mão de obra nas unidades da Fundação. Se o Ministério Público fosse mais ágil…sei não! Galeguinho, Galeguinho, quem avisa…

Região Sul

O ex-deputado federal José Carlos Machado participou do encontro com prefeitos e lideranças de vários municípios da região Sul, que aconteceu no Polo Industrial Têxtil de Itabaianinha e contou também com a presença da senadora Maria do Carmo. A finalidade do encontro foi estreitar os laços entre os gestores municipais da Região e, assim, estabelecer parcerias para o fortalecimento das cidades circunvizinhas na busca por recursos financeiros, investimentos, para o Centro-Sul.

Fala Machado!

“Juntos, estabelecemos parcerias para o fortalecimento dos municípios na busca por recursos e investimento para a região, além de colocar em pauta assuntos voltados à geração de emprego e renda para os respectivos moradores. Itabaianinha, por exemplo, tem o polo cerâmico, o têxtil e também o agronegócio. É muito importante essa união entre os prefeitos para a geração de emprego e renda”, destacou.

Presentes

Participaram os prefeitos Danilo de Joaldo (Itabaianinha), Gilson Andrade (Estância), Eraldo Andrade (Boquim), Adinaldo Nascimento (Indiaroba), Sandro de Jesus (Cristinápolis), Pedro Balbino (Tomar do Geru), Humberto Maravilha (Umbaúba) e Dr. Fabio (Arauá); também estavam presentes o vice-prefeito de Tobias Barreto, César Prado; vários vereadores, presidentes de associações, empresários de Itabaianinha, dentre outros.

Cidadania I

A executiva estadual do partido Cidadania realizou a primeira reunião do ano. O objetivo do encontro foi debater a conjuntura nacional e estadual, iniciar a elaboração do planejamento estratégico, como também o fortalecimento da sigla e de seus diretórios municipais.

Cidadania II

A reunião foi conduzida pelo senador Alessandro Vieira, presidente estadual do Cidadania, e contou com a participação dos deputados estaduais Kitty Lima, Georgeo Passos, Samuel Carvalho, dos vereadores de Aracaju Sheyla Galba e Ricardo Marques, além de filiados ao partido.

Danielle Garcia

A delegada Danielle Garcia participou da reunião de forma virtual. “O time do Cidadania está cada vez mais forte e unido para trabalhar pelo desenvolvimento de Sergipe. Nosso trabalho não para, estamos atentos às necessidades da população”, assegura.

Kitty Lima I

A deputada estadual Kitty Lima (Cidadania), junto com o também deputado Georgeo Passos (Cidadana) e o senador Alessandro Vieira (Cidadania), esteve reunida em Itabaiana, com um grupo de prefeitos da região do agreste sergipano para ouvir deles as principais demandas de cada município, com o objetivo de intermediar investimentos e melhorias necessários junto ao Governo de Sergipe ou por meio de emendas parlamentares para o desenvolvimento econômico e social da região.

Kitty Lima II

Durante o encontro, os gestores pontuaram os principais desafios enfrentados para avançar no desenvolvimento da região e sugeriram ações aos deputados e ao senador para intervirem positivamente nessa atual realidade. Isso porque o agreste sergipano é berço de uma forte cadeia produtiva que influencia diretamente o setor econômico de diversos municípios, a exemplo do comércio – com mercadorias que abastecem, principalmente, as cidades circunvizinhas – e da produção de alimentos da agricultura familiar e abastecimento das demais regiões com esses alimentos.

Sheyla Galba I

A vereadora Sheyla Galba (Cidadania) esteve no Terminal de Integração Fernando Sávio, no Centro da capital, para dialogar com comerciantes que receberam uma ordem para deixar o local por conta da reforma da Rodoviária Velha, que acarretará no fechamento de parte do terminal. A parlamentar estava acompanhada dos vereadores Emília Correia (Patriota) e Ricardo Marques (Cidadania).

Sheyla Galba II

Para Sheyla Galba, a obra de reforma da rodoviária é necessária, mas é preciso um planejamento para que ninguém seja prejudicado. “Especialmente os comerciantes que há anos atuam na local. Infelizmente, prazo que foi dado pela Prefeitura de Aracaju, após intervenção do colega parlamentar Ricardo Marques, termina neste domingo mas, até o momento, não houve nenhum retorno da gestão municipal”, detalhou.

Ricardo Marques I

O também vereador Ricardo Marques (Cidadania) se reuniu com a vice-prefeita de Aracaju, Katarina Feitosa, e relatou a situação dos comerciantes do Terminal Fernando Sávio que, devido a reforma da rodoviária velha, terão que desocupar os pontos comerciais. O parlamentar alertou a vice-prefeita que o prazo dado pela Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) encerra neste domingo (31) e pediu uma atenção maior para a solução do problema.

Ricardo Marques II

“A vice-prefeita foi bastante sensível a causa deles, entrou em contato com o presidente da Emsurb, Luiz Roberto, para saber se já havia alguma definição e recebeu a resposta de que até o final do prazo terá uma definição”, disse Ricardo, acrescentando que “estou acompanhando esta luta desde o início e, mesmo sem uma resposta concreta da prefeitura sobre a realocação deles, não poderia deixar de dar essa atenção”.

João Marcelo I

O deputado estadual João Marcelo (PTC) cumpriu agenda no município de Monte Alegre, no Sertão sergipano. O parlamentar participou da cerimônia de posse do amigo Rafael Bonfim como Secretário Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Também foi empossada a Secretária de Desenvolvimento Econômico, Lidiane de Zé de Almeida.

João Marcelo II

O parlamentar agradeceu também a receptividade da prefeita Nena de Luciano do seu esposo, Luciano Lino. “Reafirmo meu compromisso de contribuir com o desenvolvimento de Monte Alegre, buscando a liberação de recursos para o município, a exemplo dos que foram solicotados pela gestora para pavimentação de ruas”, ressaltou João Marcelo, que aproveitou a visita à cidade para conversar com amigos e lideranças.

Joaquim da Janelinha I

Parceria que deu certo. É como o vereador por Aracaju, Joaquim do Janelinha (PROS) define a sua relação com o líder e amigo, Márcio Fernando, popularmente conhecido como “Márcio Boca”, e com o loteamento Paraíso do Sul, localizado no bairro Santa Maria.

Joaquim da Janelinha II

“Assim como eu, Márcio é morador do bairro Farolândia, mas há 10 anos ele teve seu primeiro contato com o Paraíso do Sul, desde então foi imbuído o desejo de fazer algo, e arregaçamos as mangas, desenvolvemos projetos que mudaram a rotina de muita gente daquela comunidade”, contou Joaquim.

Joaquim da Janelinha III

Segundo o vereador, os trabalhos foram iniciados com um torneio de futebol, e logo foram desenvolvidos projetos como o ‘Dia das Crianças’, que já está em sua 4º edição; e o projeto de ‘Ginástica para a 3º idade’. Outro projeto que a comunidade abraçou foi o da ‘Alfabetização para a 3º idade’, que é desenvolvido na Igreja São Rafael; além do projeto ‘Sopão do Amor’, que já está em sua 3º edição.

Alô Poço Verde!

A quadrilha junina Flor do Sertão assina uma nota de repúdio contra o secretário de finanças da Prefeitura de Poço Verde por conta do repasse dos valores da Lei Aldir Blanc para os artistas do município. A quadrilha alega que o dinheiro já está na conta há três meses que o prazo de 30 de dezembro passado, para a liberação não teria sido respeitado.

Nota de repúdio

A quadrilha lembra que os recursos foram enviados pelo governo federal para amparar, emergencialmente, todos ligados à Cultura, e que os artistas de Poço Verde ficam prejudicados e não conseguem difundir o nome da cidade porque falta incentivo do poder público. Com a palavra a prefeitura de Poço Verde…

Olha o PTC

O Partido Trabalhista Cristão (PTC) lançou, em Aracaju, o que o presidente estadual da sigla, economista Adelson Alves, está chamando de “um novo Projeto Político para Sergipe e para seu povo”. O evento aconteceu na sede do PRIME ESCRITÓRIOS. Adelson Alves esclarece ainda que a reunião obedeceu o protocolo de saúde, com atenção aos procedimentos de distanciamento, uso de máscaras e aplicação de álcool em gel.

Artur Reis I

O Jornalista Iuri Rodrigues vai lançar a biografia de um dos maiores políticos de Sergipe, Artur Reis. A história da vida do lagartense foi autorizada pela filha, a deputada Goretti Reis. O livro traz histórias e relatos inéditos de Artur Reis, resultado de um extenso trabalho de pesquisa do autor. Iuri já está realizando várias entrevistas e tem se debruçado em relatos e documentos para escrever a obra, que tem um viés literário.

Artur Reis II

Artur é o patriarca da família Reis e fundador de um dos mais tradicionais grupos políticos do estado de Sergipe, o Saramandaia. Artur de Oliveira Reis (Artur Gavião como é conhecido) nasceu no dia 27 de agosto de 1926 no Povoado Gavião na cidade de Lagarto. Entre seus feitos políticos estão construção de escolas e de várias igrejas nos povoados e na sede do município.

O autor e a obra

Iuri é um jornalista de Lagarto conhecido por dar voz aos excluídos. Nesse trabalho, ele garante que é uma biografia que vai dialogar com muitas histórias de lagartenses, sergipanos e de brasileiras. Esse livro é, sobretudo, uma narrativa de coragem. A obra vai contar o percurso da vida de Artur, sua dinâmica na política e como se tornou um ícone entre os lagartenses. Tendo serviço por todos os lados e sendo elogiado por amigos e até por oposicionistas, o que se tornou um diferencial em sua história de vida.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

habacuquevillacorte@gmail.com e habacuquevillacorte@hotmail.com