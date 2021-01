Departamento de Estradas e Rodagens executa manutenção em rodovias estaduais

Operação Tapa-Buraco, limpeza e patrolamento estão entre os serviços realizados

Com o objetivo de melhorar a trafegabilidade na malha viária, garantindo a segurança de condutores e pedestres, o Governo de Sergipe, por meio do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER), executa manutenção em diversas rodovias dos oito territórios sergipanos.

Dando prosseguimento ao projeto do Executivo Estadual iniciado em abril de 2019, cujo objetivo é minimizar os transtornos das pistas de rolamento ocasionados por conta do aumento do tráfego ao longo dos anos e do tempo de construção de cada uma delas, o DER continua realizando a Operação Tapa-Buraco, proporcionando comodidade a quem se desloca entre os municípios.

No Território da Grande Aracaju, os serviços beneficiaram a SE-090, no acesso das fábricas de cimento, rodovia onde o tráfego de veículos pesados é bastante intenso, entre os municípios de Nossa Senhora do Socorro e Laranjeiras. Ainda no território, uma equipe do DER realizou a limpeza da ponte Joel Silveira na Rodovia SE-100, entre os municípios de Aracaju e Itaporanga D’ajuda.

Equipes também realizam a operação em trechos da SE-315 no povoado Santa Rosa do Ermírio, em Porto da Folha e a divisa com o Estado da Bahia, no Território do Alto Sertão Sergipano. Ainda na mesma rodovia, porém, em outro trecho das pistas de rolamento, os profissionais executam os serviços de patrolamento.

A operação foi executada ainda na Rodovia SE-160, no acesso da sede municipal de Lagarto e o acesso ao Povoado Jenipapo, no Território Centro Sul. Já nos Territórios da Grande Aracaju e do Agreste Central Sergipano, a Tapa-Buraco realizou serviços em trechos da SE-245 entre os municípios de Riachuelo e Malhador.