Grupo “Amor Exigente” se reúne na sede administrativa do Batalhão da Restauração

31/01/21 - 07:30:45

Na última sexta-feira (29), aconteceu mais uma reunião do programa “Amor Exigente” realizado na sede administrativa do Batalhão da Restauração.

O tratamento da dependência química requer um cuidado que envolve não apenas o adícto, mas também os seus familiares. A relação de ambas as partes, muitas vezes é marcada por conflitos e perdas que poderiam ser evitados.

Em parceria com o programa “Amor Exigente”, do qual assume uma proposta de reeducação, o Batalhão da Restauração direciona as famílias dos dependentes químicos em tratamento para aderirem a essa proposta.

O “Amor Exigente” é um grupo de apoio que se constitui fundamentalmente para quem quer prevenir ou solucionar problemas gerados por comportamentos inadequados