Mais de 1,3 mil alunos estão inscritos para fazer o Enem Digital no município de Aracaju

31/01/21 - 09:52:51

Estudantes de 104 cidades fazem hoje (31) as primeiras provas em formato digital do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). É a primeira vez que os candidatos respondem às questões direto em um computador, em vez de usarem cadernos de questões e cartões-resposta de papel. O exame deverá ser completamente digital até 2026. Ao todo, 93 mil candidatos estão inscritos.

Ao todo, 1.314 estudantes farão o Enem Digital em Sergipe. A coordenadora do Pré-Universitário da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), lembra que o candidato precisa estar atento a todos os detalhes que serão iguais aos dias de aplicação das provas presenciais, como por exemplo, a pontualidade.

As provas vão ser realizadas em 19 locais, todos em Aracaju, três dos quais são unidades de ensino da rede estadual: Centro de Excelência Dom Luciano José Cabral Duarte, Centro de Excelência Atheneu Sergipense e Colégio Estadual Tobias Barreto.

O Enem Digital seguirá o mesmo padrão das provas impressas: no primeiro dia, questões de linguagens, ciências humanas e redação. No segundo dia, matemática e ciências da natureza. O tempo de realização da prova e os horários de aplicação também serão os mesmos, sendo cinco horas e meia no primeiro dia e cinco horas no segundo. Os portões vão ser abertos às 11h30 e fecham às 13h, no horário de Brasília.

O que levar

A lista do que pode ou não também é semelhante ao Enem impresso. Os participantes podem levar a própria água e/ou bebidas não alcoólicas e lanche.

Além disso, caso necessitem comprovar que participaram do exame, os estudantes podem, na Página do Participante, imprimir a Declaração de Comparecimento para cada dia de prova, informando o CPF e a senha. A declaração deve ser apresentada ao aplicador na porta da sala em cada um dos dias. Ela serve, por exemplo, para justificar a falta ao trabalho.

Cronograma do Enem

*Prova digital: 31 de janeiro e 7 de fevereiro

*Reaplicação da prova: 23 e 24 de fevereiro

*Resultados: 29 de março