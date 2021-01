PREFEITURA AUXILIA FAMÍLIAS ATINGIDAS PELAS INTENSAS CHUVAS DESTE SÁBADO

31/01/21 - 07:56:41

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Assistência Social, tem atuado no decorrer deste sábado, 30, para auxiliar as famílias atingidas pela chuva intensa que cai sobre a capital desde a madrugada. São 104mm nas últimas 12h, um volume 2,5 vezes maior do que a média histórica de janeiro. Durante o dia, foram registradas cinco ocorrências, todas prontamente atendidas pelas equipes de plantão do Município.

Quatro das ocorrências aconteceram no bairro Santa Maria, nos loteamentos Paraíso do Sul, Suvaco da Gata e Conjunto Valadares. A outra foi registrada no povoado Aloque.

A família do Paraíso do Sul foi realocada para a casa da sobrinha, que mora ao lado, e as outras permanecerem em suas casas, sendo monitoradas pelas equipes da Defesa Civil e da Assistência Social.

“A Assistência Social está junta à Defesa Civil no dia de hoje fazendo o monitoramento das áreas e famílias atingidas. Até agora nós tivemos cinco ocorrências, quatro no Santa Maria e uma no Aloque. As famílias estão sendo orientadas, estamos dando todo o encaminhamento e interlocução com os Cras da região para monitorá-las. Estamos preparados para realocar essas famílias em hotéis”, explica a secretária da Assistência Simone Passos.

Trabalho integrado

A administração municipal já havia sido alertada sobre a possibilidade de chuvas intensas, e por isso mobilizou equipes de diversas secretarias e as posicionou em locais estratégicos, aumentando a capacidade de resiliência da capital.

“Desde a madrugada estamos fazendo o acompanhamento dessas chuvas, muitas ocorrências relacionadas a riscos de desabamento. A chuva se concentrou mais na zona sul, cerca de 100 mm nas últimas doze horas. Fizemos todas as avaliações de risco solicitadas através do 199, foram 15 ocorrências registradas e atendidas, com o apoio da Secretaria da Assistência Social”, aponta o coordenador da Defesa Civil, major Silvio Prado.

No decorrer do dia, equipes da Emurb atuaram na desobstrução de diversos pontos da rede de drenagem da cidade, enquanto equipes da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) mantêm monitorados os canais situados em regiões mais vulneráveis e com histórico de alagamento, a exemplo do conjunto Lourival Batista, avenida Airton Teles, Almirante Tamandaré e Santa Lúcia. Agentes de trânsito da SMTT também monitoram o fluxo de veículos na principais vias da capital.

