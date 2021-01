Prefeitura de São Cristóvão seleciona estagiários de Pedagogia

31/01/21 - 08:50:46

A Prefeitura de São Cristóvão, através da Secretaria Municipal de Educação (Semed), deu início nesta quinta-feira (28) às inscrições no Processo Seletivo Simplificado para Estágio não obrigatório. A seleção visa à contratação de estudantes do curso de Pedagogia, devidamente matriculados e com frequência regular, com no mínimo 50% da grade curricular cursada.

As inscrições são gratuitas e seguem abertas até o dia 12 de fevereiro, sendo realizadas das 8h às 12h, exclusivamente no Centro de Estágio e Emprego (Cempre), que fica localizado na Rua Monsenhor Silveira, 394, Bairro São José – Aracaju.

No ato da inscrição o candidato deverá apresentar os seguintes documentos (original e cópia): Carteira de Identidade, CPF, comprovante de residência e histórico Escolar com a avaliação de cada disciplina frequentada no período estudado.

De acordo com a assessora técnica da Semed, Maria Lúcia de Góis, serão disponibilizadas 16 vagas e cadastro reserva no processo seletivo. “O objetivo é selecionar estudantes da educação superior (Licenciatura em Pedagogia) para atuar em atividades administrativas, programas, projetos e atividades pedagógicas nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de São Cristóvão”, explica a assessora técnica.

O resultado do Processo Seletivo será divulgado pelo Centro de Estágio e Emprego em sua sede, bem como no site da Prefeitura de São Cristóvão.

Valores e carga horária

O candidato selecionado e convocado receberá bolsa de estágio, no valor de R$ 576,76, além de auxílio transporte no valor de 40 passagens, quando residir em local distante do da prestação de serviço. O estágio terá duração de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.

Os selecionados terão jornada de atividades com regime de trabalho de 4 horas diárias e 20 horas semanais, de segunda a sexta-feira, que poderão ser realizadas nos turnos matutino, vespertino e noturno, dependendo das necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

Etapas da seleção

O processo de seleção será composto de duas etapas:

1ª Etapa: análise socioeconômica de renda e/ou benefícios de programas sociais para que se priorize os candidatos mais carentes.

2ª Etapa: Entrevista individual de caráter classificatório, observado o perfil para desenvolvimento das atividades. A entrevista será realizada do dia 22/02/2021 a 24/02/2021, no período das 8h às 12h, na sede do Cempre.

A fiscalização e coordenação de todas as etapas relativas ao processo seletivo serão realizadas pela empresa Centro de Estágio e Emprego.

Fonte: Prefeitura de São Cristóvão