Acidente envolvendo dois carros de passeio deixa 8 pessoas feridas em Rosário do Catete

01/02/21 - 07:32:59

Um acidente envolvendo dois veículos de passeio, um Cobalt e um Paraty, colidiram frontalmente e deixou oito pessoas feridas, sendo que seis, em estado grave.

O acidente foi registrado na noite desse domingo (31), no quilômetro 65 da BR-101, no município de Rosário do Catete, após uma colisão frontal.

As informações são de que uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para socorrer as vítimas que ficaram presas nas ferragens e foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Foto redes sociais