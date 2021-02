ALESSANDRO VIEIRA ASSUME LIDERANÇA DO CIDADANIA NO SENADO POR DOIS ANOS

01/02/21 - 17:50:09

No dia em que o Congresso elege, em votação histórica, os presidentes do Senado e da Câmara, o senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) assumiu a liderança do Cidadania no Senado pelos próximos dois anos. Nesta segunda-feira, 1º de fevereiro, o senador Alessandro Vieira substitui a senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA).

A troca do líder ocorreu durante encontro no gabinete da liderança com a presença do também senador Jorge Kajuru (Cidadania-GO), o terceiro integrante da bancada. Eliziane Gama afirmou ter sido uma honra comandar uma bancada formada por parlamentares tão qualificados.

Alessandro Vieira é delegado da Polícia Civil e foi eleito senador por Sergipe, em 2018, com 25,95% dos votos válidos (474.449 votos). Na primeira eleição que disputou, o parlamentar desbancou nomes como o do ex-governador Jackson Barreto (MDB), do então senador Antônio Carlos Valadares (PSB).

Após a Rede Sustentabilidade, partido pelo qual se elegeu não superar a cláusula de barreira nas eleições de 2018, Alessandro Vieira ingressou em dezembro daquele ano no PPS, hoje Cidadania, junto com seu grupo político.

Em dois anos de mandato, o parlamentar se tornou um político de renome nacional, com forte liderança no Senado e respeito no Palácio do Planalto, conhecido por combater as más práticas e apoiar o combate à corrupção, transformando seu gabinete, compartilhado com outros jovens políticos, em uma usina de geração de projetos e ideias.

Em 2020, o parlamentar foi relator do projeto que instituiu o auxílio emergencial e de outras importantes propostas, como projeto de lei das fake news, aprovado em julho pelo Senado e que aguarda votação na Câmara dos Deputados, e a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para investigar o Judiciário, a CPI da Lava Toga.