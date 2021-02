ATENTO AO TURISMO, DEPUTADO VERIFICA TRECHOS DE ACESSO À PRAIA DO ABAÍS

01/02/21 - 15:41:46

População também solicitou melhorias para que seja revitalizada a estrada que liga Estância a Boquim, nas imediações do povoado Alecrim

Em ampla agenda pela região sul de Sergipe, o deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) esteve na cidade de Estância para dialogar com a comunidade e identificar demandas. Acompanhado pelo vereador Evandro da Praia (Psol), Sobral conversou com moradores que apresentaram os problemas de algumas rodovias locais, especialmente aos trechos de acesso à Praia do Abaís.

O deputado e o vereador percorreram parte da rodovia SE 470 (rodovia Ayrton Sena), entre a BR 101 e a SE 100, entre o Povoado Nova Estância e o trecho de acesso à Praia do Abaís. “As máquinas estão na pista. As obras de reestruturação da SE 470 estão em andamento. Serão recuperados 19,30 km de extensão no acesso à Praia do Abaís. A obra faz parte do Pró-Rodovias, um dos eixos do programa de Recuperação Econômica do Governo do Estado (Avança Sergipe) e, depois de pronta, agregará valor à região litorânea de Estância”, comentou Zezinho Sobral.

O parlamentar também esteve no trecho que interliga a rodovia de Zé do Baião até a Orla do Abaís, que precisa ser revitalizado. “É uma área de fluxo turístico muito grande. É muito importante manter essa rodovia estruturada para fortalecer o setor. Farei uma indicação para que seja feito o acesso da rodovia Ayrton Sena até a Orla do Abaís, com melhorias na pavimentação asfáltica. Encaminharei a demanda ao Governo do Estado para que esse trecho seja contemplado na segunda fase do Pró-Rodovias”, afirmou o deputado, ressaltando que o programa revitalizará 440 km de rodovias em todo o estado.

A população também pediu a Zezinho Sobral a interlocução para que seja revitalizada a rodovia que liga Estância a Boquim, trecho que passa pelo povoado Alecrim. “As pessoas reclamaram bastante que a área compromete a segurança dos moradores e há trechos críticos. As providências serão tomadas para que o pleito seja atendido. As rodovias são essenciais para o turismo, o transporte, o escoamento do agro, empregabilidade e o desenvolvimento”, disse Zezinho Sobral.

“Fico agradecido à atenção do deputado Zezinho Sobral com a nossa cidade e com a contribuição que ele dará para revitalizar esse pequeno trajeto mas que é grandioso e essencial para a comunidade de Estância e todos que frequentam a Praia do Abaís”, agradeceu o vereador Evandro da Praia.

Ascom Deputado Zezinho Sobral