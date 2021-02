Cittamobi pode ajudar passageiros a evitarem deslocamento em horários de pico

01/02/21 - 14:33:57

Transporte Coletivo move esforços para manter atendimento mesmo com dura queda de demanda

O Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Município de Aracaju (Setransp) destaca que mesmo com todos os desafios ocasionados com a pandemia, que gerou uma grande queda do número de passageiros e receita, a prestação do serviço de transporte público coletivo em Aracaju e região metropolitana continua a ser reforçada com uma oferta de frota de ônibus bem maior proporcionalmente que a demanda com acréscimo de veículos em horários de pico.

Todavia, é importante que os passageiros busquem horários fora pico para se deslocarem, para evitar engarrafamentos. E, para isso, podem contar com o aplicativo Cittamobi, para se programarem de acordo com os horários das linhas acompanhando pelo GPS o trajeto e tempo de chegada do seu ônibus.

O sistema de transporte público coletivo de Aracaju chegou a sofrer uma dura redução de, aproximadamente, 72% dos usuários no ápice da pandemia em 2020, uma perda de receita do sistema de quase R$ 100 milhões. Um impacto de impossível absorção para o setor de transporte. Afinal, mesmo com a danosa redução no número de passageiros, os custos das empresas permaneceram, tendo apenas a tarifa como forma de custeio.

E agora em janeiro, a queda de usuários ainda segue continua acentuada. Nos dez primeiros dias de 2021, a redução do número de passageiros foi de 43,8% comparando com o mesmo período de 2020, sendo a média diária de utilizações inferior a 100 mil/ dia, enquanto que em 2020 era de quase 200 mil/dia.

Mesmo com todas as dificuldades que o transporte público coletivo segue enfrentando, desde o começo da pandemia da Covid-19, o sistema tem mantido as ações de combate ao Coronavírus, tem transportado passageiros em demanda muito inferior à capacitação de operação, ofertando um número de veículos nas ruas bastante superior à demanda e ainda movendo esforços para manter os postos de trabalho.

Setransp – Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju