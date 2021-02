DESEMBARGADOR EDSON ULISSES ASSUME PRESIDÊNCIA DO TJ-SE NESTA SEGUNDA

01/02/21 - 11:14:02

O desembargador Edson Ulisses será empossado como presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe, nesta segunda-feira (1º).

Nesta segunda, acontece a posse da nova Mesa Diretora do Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE) para o biênio 2021-2023, Des. Edson Ulisses de Melo – Presidente, Desa. Ana Lúcia Freire de Almeida dos Anjos – Vice-Presidente e Des. Diógenes Barreto – Corregedor-Geral da Justiça.

Na manhã de hoje, o desembargador falou sobre as prioridades da gestão dele, entre elas, a principal será o investimento em novas tecnologias.

”Temos várias frentes de trabalho, como cidadania, cultura, aproximação do tribunal com os veículos de comunicação, mas tecnologia é uma área prioritária, se não fosse os investimentos já feitos na área, nós não teríamos atingido, nesse período de pandemia, os índices satisfatórios, que o tribunal já atingiu”, pontuou.

Des. Edson Ulisses de Melo – Presidente

Nasceu em Porto da Folha (SE), em 24 de agosto de 1948. Formou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito de Sergipe, em 1975. Ocupou cargos públicos, como Procurador Geral do Estado de Sergipe e Chefe da Assessoria Jurídica do Banco do Nordeste. Foi Presidente e também Vice-Presidente da OAB Sergipe e Conselheiro Federal da OAB, por três mandatos. Em 4 de abril de 2008, encabeçou a lista sêxtupla da eleição realizada pela OAB/SE; compôs a lista tríplice, escolhida pelo Pleno do TJSE, em 28 do mesmo mês; e, no mesmo dia, foi nomeado Desembargador pelo então Governador do Estado, Marcelo Déda. Tomou posse no TJSE em 12 de maio de 2008.

Desa. Ana Lúcia Freire de Almeida dos Anjos – Vice-Presidente

Nascida em Aracaju (SE), bacharelou-se em Direito pela Universidade Federal de Sergipe (UFS) em 1984. Atuou como Defensora Pública até 1989. Ingressou no TJSE, como Juíza de Direito, no dia 26 de dezembro de 1989. Judicou nas Comarcas de Pacatuba, Frei Paulo, Boquim e Aracaju. Atuou na Justiça Eleitoral do 1º e 2º Graus e também foi Presidente da Turma Recursal. Tomou posse como Desembargadora do TJSE, pelo critério de merecimento, no dia 11 de julho de 2016. Foi também Diretora da Escola Judicial de Sergipe (Ejuse).

Des. Diógenes Barreto – Corregedor-Geral da Justiça

Natural de Aracaju (SE), formou-se em Direito pela Universidade Federal de Sergipe (UFS), em 1984. Ingressou no Judiciário sergipano como Agente Judiciário, em 1981. Após aprovação no concurso de Juiz, tomou posse em setembro de 1991, atuando nas Comarcas de Porto da Folha, Capela, Boquim e Aracaju. Em 2008, foi empossado Juiz Titular da 6ª Vara Criminal da Comarca de Aracaju. Foi Presidente da Turma Recursal. Tomou posse como Desembargador do TJSE, pelo critério de merecimento, no dia 11 de abril de 2016.