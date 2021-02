EM FINAL DE SEMANA CHUVOSO, PREFEITURA REGISTRA E ATENDE 19 OCORRÊNCIAS

01/02/21 - 06:02:56

A Prefeitura de Aracaju atuou durante todo o final de semana para atenuar os impactos causados pelas fortes chuvas que caem sobre a capital nas últimas horas. No total, foram 19 ocorrências registradas, 18 no sábado (30) e uma neste domingo, 31.

Todo auxílio foi prestado por meio de equipes da Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), e da Secretaria Municipal da Assistência Social.

A administração municipal já havia sido alertada sobre a possibilidade de chuvas intensas, por isso preparou as diversas equipes e as posicionou em locais estratégicos, aumentando a capacidade de resiliência da capital.

“Com os alertas emitidas pela meteorologia do estado a Semdec acionou o sistema de SMS para preparar os aracajuanos para as chuva fortes. Essas chuvas foram concentradas no sábado e as equipes da Prefeitura estavam na rua desde às 4 horas da manhã. A Defesa Civil cuidou das áreas de risco, a Emsurb os canais, a Emurb desobstruiu as bocas de lobo. É importante frisar que com o volume de chuva que caiu impedir os alagamentos seria impossível, o que a gente faz é tentar minimizar os transtornos”, explica o secretário da Defesa Social e da Cidadania, coronel Luís Fernando.

Foram registradas situações de desabamento, risco de desabamento, risco de queda de árvores e alagamentos. Todas elas devidamente atendidas pelas equipes da administração municipal.

“Neste final de semana atendemos a 19 ocorrências. Hoje tivemos um desabamento de telhado, no bairro Farolândia, o único incidente do dia. Desde ontem atendemos a todas as solicitações e monitoramos as áreas de risco. Foram 111mm de chuva nas últimas 48 horas, a maior parte concentrada no sábado”, aponta o coordenador da Defesa Civil, major Silvio Prado.

As equipes da Emurb desobstruiram diversos pontos da rede de drenagem da cidade, em bairros como 13 de Julho, Soledade, Dom Luciano e Santo Antônio.

Aliado a isso, a Emsurb manteve monitorados os canais situados em regiões mais vulneráveis e com histórico de alagamento, a exemplo do conjunto Lourival Batista, avenida Airton Teles, Almirante Tamandaré e Santa Lúcia. Assim como, executou a limpeza das ruas do conjunto Padre Pedro e Morro do Avião.

Todo o trabalho foi acompanhado pela Assistência Social, que prestou todo o apoio necessário às famílias atingidas pelas chuvas, realocando-as quando necessário.

Fonte e foto AAN