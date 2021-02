Feriado da Padroeira do município de Nossa Senhora do Socorro

01/02/21 - 14:02:58

A Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro informa que na próxima terça-feira, 02, é feriado municipal em homenagem à padroeira do município, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Fique atento ao que abre e fecha no município.

Shopping Center e Comércio

Em comum acordo entre o Sindicato dos Empregados no Comércio de Nossa Senhora do Socorro, o Sindicato dos Lojistas do Comércio do Estado de Sergipe e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Socorro, ficou acordado que o Shopping Prêmio e o comércio local irão funcionar em horário especial.

O Shopping Prêmio funcionará das 12 às 20h.

Já o comércio local funcionará das 08 às 14h.

Mercado e Feira livre

O Mercado Municipal irá funcionar das 06 às 12h. De acordo com a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semsurb), nenhuma feira livre é realizada às terças-feiras no município.

Unidades Municipais de Saúde

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Jairo Joaquim dos Santos irá funcionar normalmente, já as Unidades Básicas de Saúde NÃO irão funcionar.

A Central de Atendimento a pacientes com síndromes gripais, que fica na Clínica de Saúde da Família Maria Helena, no Marcos Freire 1, funcionará das 07 às 22h.