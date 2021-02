JOVEM DE 21 ANOS É ASSASSINADO NO POVOADO SACO TORTO, EM MALHADOR

01/02/21 - 08:59:51

Um jovem identificado como Weliton da Silva Santos, 21 anos, foi assassinado a tiros na noite de domingo (31) no município de Malhador.

As informações são de que o crime ocorreu na praça do povoado Saco Torto, por volta das 20h, quando Weliton foi atingido por tiros e faleceu no local.

No dia 04 de janeiro, o irmão de Weliton, Wesley dos Santos Silva, de 28 anos também foi assassinado a tiros no mesmo povoado. Tanto Weliton, como Wesley possuíam envolvimento em crimes na região.

O caso será investigado pela Polícia Civil do município.