Maria Mendonça alerta que cuidados na volta às aulas devem ser redobrados

01/02/21 - 05:21:41

A deputada estadual Maria Mendonça (PSDB) soma-se ao entendimento e preocupação da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) segundo a qual a maioria das escolas, principalmente, as das redes públicas municipal e estadual, precisam estar devidamente estruturadas para garantir segurança básica no retorno dos alunos às aulas presenciais

“Importante sempre lembrar que a pandemia da Covid-19, ainda não acabou e é preciso estar atento aos cuidados, sobretudo, com as crianças e adolescentes que vão estar nas unidades de ensino”, ponderou Maria. Ela lembrou que, no início da semana passada, a SBP divulgou documento com orientações para gestores públicos e privados, em especial das áreas de saúde e educação.

No texto, os especialistas admitem que o fechamento prolongado das escolas tem causado grande prejuízo para os estudantes e, consequentemente, para as famílias que muitas vezes não têm condições necessárias para que essa criança se mantenha em casa de forma tranquila e saudável.

“Temos ouvido especialistas dizerem que esse longo, mas tão necessário momento de distanciamento social para evitar a contaminação pelo novo coronavírus tem gerado doenças emocionais em muitos jovens. Porém, é preciso estar atento para que esse retorno ao ambiente escolar não se transforme em mais problemas para estudantes, professores e corpo técnico”, disse a deputada.

Assessoria Parlamentar deputada Maria Mendonça