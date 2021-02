MOTORISTAS DE APLICATIVOS PROTESTAM CONTRA VIOLÊNCIA NA CIDADE DE ARACAJU

01/02/21 - 10:36:59

Motoristas de aplicativos de Aracaju realizaram na manhã desta segunda-feira (01) uma manifestação contra a falta de segurança e a morte de mais um condutor na capital.

A concentração aconteceu em frente a Arena Batistão, no Bairro São José com dezenas de motoristas, e de lá saíram em carreata até o Centro da cidade.

O protesto ocorreu por conta da morte do motorista de aplicativo identificado como Marcos Vieira de Souza, de 39 anos, que estava desaparecido desde a última quarta-feira (27), depois de fazer uma corrida.

O corpo dele foi encontrado na quinta-feira (28), na região das pedras no bairro Coroa do Meio com ferimentos de arma de fogo. O carro não foi encontrado.

A Polícia Civil investiga o caso e os exames periciais para verificar a causa do óbito já foram requisitados ao Instituto Médico Legal (IML).