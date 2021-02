OPERAÇÃO POLICIAL TERMINA COM TRÊS HOMENS MORTOS EM NOSSA SENHORA APARECIDA

Em operação conjunta entre o Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), da Polícia Civil, e a Companhia Independente de Operações em Área de Caatinga (Ciopac), da Polícia Militar, foram localizados Adilson Santos Santana, conhecido como “Paulo Preto”, 38, Ivan Nunes Lima, o “Colonho”, 45, e Ruglielmo Oliveira de Roma, o “Sorisso”, 33. Eles possuíam envolvimentos com homicídios e tráfico de drogas. A ação policial ocorreu na manhã desta segunda-feira, 1º de fevereiro, na cidade de Nossa Senhora Aparecida.

De acordo com as investigações, os suspeitos identificados como Adilson e Ivan eram apontados como autores de um homicídio praticado em fevereiro de 2019. Além disso, eles eram investigados por outros homicídios praticados na região. Ruglielmo também possuía envolvimento com homicídios e com o tráfico de drogas. Contra eles, existiam mandados de prisão em aberto.

Todos os envolvidos já possuíam passagens policiais e estariam aterrorizando a população local, existindo, inclusive, uma carta anônima da comunidade, onde se denunciavam diversos crimes cometidos pelo trio. Durante o cumprimento dos mandados, os três reagiram à abordagem policial e, após troca de tiros, foram atingidos e socorridos ao hospital, mas vieram a óbito.

Nas diligências, foi preso, em flagrante, Nicassio José dos Santos, 29 anos, com a quantidade, aproximada, de oito quilos de maconha, balança de precisão e dinheiro. Na ação policial, os três revólveres e uma espingarda de calibre 12 também foram apreendidos.

