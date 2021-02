PCdoB INICIA MOBILIZAÇÃO PARA 3ª CONFERÊNCIA SOBRE EMANCIPAÇÃO DAS MULHERES

01/02/21 - 16:59:52

Entre os dias 19 e 21 de março, será realizada a 3ª Conferência Nacional do PCdoB sobre a Emancipação das Mulheres. O evento tem como objetivo o debate e a atualização da plataforma, da teoria, da luta emancipacionista, um debate no qual devem se envolver não apenas as mulheres, mas todo o partido.

Como o evento já tem data para acontecer, na última quinta-feira, 28, um ato on-line marcou o lançamento oficial da conferência que contou com a participação de algumas personalidades: Vanessa Graziottin, secretária nacional da Mulher do PCdoB; Luciana Santos, presidenta nacional do PCdoB e vice-governadora de Pernambuco; o governador do Maranhão, Flávio Dino; a ex-ministra Marina Silva, da Rede Sustentabilidade; o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) e a ex-deputada do PCdoB-RS, Manuela D’Ávila.

Em Sergipe, o partido vem se mobilizando para a Conferência e nos próximos dias irá divulgar um calendário de eventos para a discussão do conteúdo temático e organização da plenária Estadual das Mulheres, prevista para acontecer no dia 06 de março.

Para Pureza Sobrinha, Secretária Estadual de Mulheres do PCdoB, “a conferência nacional do PCdoB sobre a Emancipação das Mulheres constitui um momento especial para reafirmarmos o partido através do protagonismo das mulheres”, pontuou.

O presidente estadual do partido, Edival Góes, diz que esse é um momento para mobilizar os membros do PCdoB, e é preciso que toda a sociedade participe. “Precisamos mobilizar os nossos filiados, amigos, militantes para que possamos fazer uma retomada do PCdoB agora, e nos prepararmos para o processo eleitoral de 2022. É preciso que toda a sociedade participe. Essa é uma conferência do PCdoB, não só das mulheres, obviamente que as mulheres vão cumprir um protagonismo muito grande, mas é preciso que os homens também participem desse debate”, pontuou.

Por Ascom/PCdoB