POLÍCIA FEDERAL DEFLAGRA A OPERAÇÃO TROPICANA EM SERGIPE E CUMPRE MANDADOS

01/02/21 - 12:40:38

A Polícia Federal em Sergipe deflagrou na sexta-feira, 29, a Operação TROPICANA, com o objetivo de desarticular organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e à lavagem de capitais.

Durante a investigação, a Polícia Federal identificou que indivíduos envolvidos com tráfico de drogas e que não possuíam ocupação lícita movimentaram vultuosos montantes de dinheiro em suas contas bancárias.

Foram cumpridos 2 Mandados de Buscas e Apreensão, em Campina Grande/PB e Aracaju/SE, e 2 Mandados de Prisão Preventiva, em Arco Verde/PE e Aracaju/SE. Os presos são um homem e uma mulher que residem em Aracaju/SE. O homem, líder da organização, foi indiciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas interestadual, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

A mulher, esposa do líder, foi indiciada por lavagem de dinheiro do tráfico e por integrar organização criminosa. Nesta segunda-feira, 1º/fev, outros 6 mandados de busca e apreensão e 1 mandado de prisão relacionados à Operação TROPICANA foram cumpridos nos estados de São Paulo e Pernambuco.

Em São Paulo, foram cumpridos 02 mandados de busca e apreensão e 01 mandado de prisão em desfavor de um dos integrantes da organização.

Em Pernambuco, foram cumpridos 04 mandados de busca e apreensão em endereços de envolvidos no esquema de lavagem de dinheiro do tráfico. Além dessas medidas, foram sequestrados bens (veículos/imóveis) no valor aproximado de R$ 2,5 milhões, que estavam em poder dos integrantes da organização criminosa, restando ainda apurar os valores bloqueados nas contas dos investigados.

Todos os mandados foram expedidos pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Sergipe. Os investigados respondem pelos crimes de tráfico de drogas interestadual (artigos 33 e 40, Inciso V, da Lei nº. 11.343/2006), de lavagem de dinheiro (artigo 1º da Lei nº 9.613/98) e de integrar organização criminosa (artigo 2º da Lei nº 12.850/13).

Comunicação Social da Polícia Federal em Sergipe