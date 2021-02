Retorno legislativo: Senadora Maria do Carmo destaca prioridades

01/02/21 - 10:51:58

A senadora Maria do Carmo Alves (DEM) destacou hoje (1) os desafios que os congressistas (sob novos comandos) terão, neste ano, para dar conta de uma agenda que ficou represada em 2020 em virtude da pandemia do novo coronavírus. O adiamento das discussões e análise de matérias importantes, sobretudo da agenda econômica, foi decorrente da necessidade de tratar das pautas relacionadas à Covid-19 que deixou um rastro de grandes estragos por todo o país.

“Infelizmente a Covid não está debelada, apesar das pesquisas e de todo o esforço dos cientistas. Este ano, ainda, daremos continuidade às ações de enfrentamento à doença que vitimou mais de 200 mil pessoas em nosso país, mas devemos cuidar, também, de uma série de temas que são importantes para a retomada do crescimento econômico e do desenvolvimento do Brasil”, disse a senadora sergipana.

Além da reedição do auxílio emergencial, Maria avalia que a agenda econômica deve estar entre as prioridades. Algumas Propostas de Emendas à Constituição (PEC’s) estarão no foco dos senadores, dentre elas a que trata do marco legal da ferrovias, a mudança do regime de exploração no pré-sal, e a dos Fundos que cria fonte de recursos para o enfrentamento de calamidade pública nacional, já reconhecida pelo Congresso Nacional.

“São proposituras importantes que precisam ser tratadas para darmos um novo fôlego ao Brasil e ao nosso povo”, afirmou Maria do Carmo, ressaltando que vários outros temas de relevância, também, devem ser pautados. Dentre eles, sinalizou a senadora, estão as reformas tributária e administrativa.

Para ela, o sistema tributário brasileiro é altamente complexo, ineficiente e nocivo. “Sem dúvida, é um dos principais gargalos para a competitividade e sobrevivência das empresas. E os resultados disso reverberam em todos os segmentos”, disse, acrescentando que “daí, a necessidade de colocarmos a reforma tributária na ordem do dia”.

A expectativa de Maria do Carmo é que 2021 seja produtivo e próspero, apesar dos desafios. “Estamos prontos para encará-los e contribuir para que o Brasil volte ao trilho do desenvolvimento, gerando uma expectativa positiva nos brasileiros que, independente de classe social, sofreram duro golpe no ano que passou, não só do ponto de vista sanitário, mas também, econômico e social”.

Fonte e foto assessoria