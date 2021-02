Rogério desmente boatos de que estará com Bolsonaro e diz que o partido vai continuar fazendo oposição com coerência

01/02/21 - 17:35:10

A decisão do Partido dos Trabalhadores para se chegar a um nome apropriado na condução da presidência do Senado Federal levou em consideração a escolha de um candidato que optasse pelo entendimento nas questões mais relevantes do Brasil. Antes mesmo de qualquer anúncio do governo, o PT já estava em conversa com o presidente do Senado Davi Alcolumbre (DEM/AP) que manteve uma postura coerente diante das questões de interesse do povo brasileiro.

A ideia do PT nesta deliberação sempre foi estar ao lado de um grupo que assumisse a defesa da democracia, a independência do Congresso Nacional e principalmente, preservasse o princípio constitucional da presunção da inocência. Características que definiram o apoio ao candidato Rodrigo Pacheco (DEM/MG).

“A postura da nossa bancada não vai mudar. Vamos continuar fazendo oposição firme, consequente ao governo Bolsonaro. O entendimento com outras forças políticas garante que pautas importantes para o Brasil sejam aprovadas. Mas nunca estaremos ao lado deste governo!”, reforça o líder do PT no Senado Rogério Carvalho.

O anúncio do apoio à candidatura do Rodrigo Pacheco foi feito publicamente no dia 11 de janeiro por acreditarmos ser ele o melhor candidato. “A união de diversos partidos e forças políticas, que inclui o PT, foi decisiva para conter as barbaridades propostas pelo Bolsonaro. Impedimos reformas trabalhistas, asseguramos uma renda justa para os trabalhadores, e criminalizamos o preconceito. Foi este grupo que mudou os rumos do país”, justifica o senador Rogério Carvalho que garante uma oposição a Bolsonaro ainda mais marcante em 2021.

Sobre os boatos de que o PT estaria aliado ao Bolsonaro, o senador do Partido dos Trabalhadores é incisivo: “ Bolsonaro é incompatível com a democracia e a civilidade. Já o PT nasceu do processo democrático pelas mãos do povo.”