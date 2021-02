São Cristóvão recebe vacinas de Oxford e novo lote da CoronaVac

01/02/21 - 15:55:11

A secretaria de saúde de São Cristóvão buscou hoje (01) pela manhã junto a Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológico (CEADI), novos lotes de vacinas contra a covid-19 para a população do município. Foram recebidas 561 doses da vacina CoronaVac, do Instituto Butantan, e 490 doses da vacina de Oxford, do laboratório AstraZeneca, somando um total de 1051 doses para o município.

Estes novos lotes servirão para dar continuidade à vacinação do grupo prioritário da etapa 1 do Plano de Imunização. As doses da CoronaVac são destinadas à aplicação da segunda dose dos trabalhadores da saúde e idosos de instituições de longa permanência que já foram vacinados. Já as doses da vacina de Oxford serão destinadas aos trabalhadores da saúde que ainda não receberam a primeira vacina.

“A vacinação continua dentro do cronograma estabelecido pelo ministério da saúde: as pessoas que estão mais expostas ao risco, ainda os trabalhadores da saúde e os idosos de instituições de longa permanência. Esperamos concluir essa primeira fase dos trabalhadores da saúde para que possamos avançar mais. Temos um público importante, que são os idosos e temos uma expectativa muito grande em iniciar a segunda etapa, para que a gente possa imunizar os idosos e eles possam se sentir mais seguros”, afirmou Fernanda Santana, secretária de saúde de São Cristóvão.

Até esta segunda-feira (01) o município já havia registrado a vacinação de 530 pessoas integrantes do grupo prioritário. O grupo é formado por 1345 trabalhadores da saúde (linha de frente e demais trabalhadores dos serviços de saúde que atuam em São Cristóvão), e 48 idosos que vivem em instituições de longa permanência. O Plano de Imunização com a descrição das etapas de vacinação em São Cristóvão está disponível à população no portal da transparência, na aba covid-19 do site da prefeitura.

Fonte e foto assessoria