Secretaria de Estado da Saúde inicia nesta segunda-feira (01), a distribuição de novas doses da vacina contra a Covid-19

01/02/21 - 05:48:27

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) inicia nesta segunda-feira (01), a distribuição de lotes contendo a segunda dose da vacina da CoronaVac. Essas novas doses serão destinadas aos municípios que já alcançaram 100% da cobertura vacinal da primeira dose da vacina, para que possam dar continuidade a Campanha de Imunização dos trabalhadores da saúde que estão na linha de frente no combate a Covid-19.

Será feita a distribuição de mais um lote das vacinas contra a Covid-19 aos 75 municípios sergipanos. São enviadas doses tanto da Coronavac para aplicação da segunda etapa, quanto da Oxford/AstraZeneca.

As regiões de saúde de Aracaju e Nossa Senhora do Socorro retiram as vacinas na sede da SES. Regiões de saúde do interior recebem e distribuem aos seus municípios.

A região de saúde de Nossa Senhora da Glória recebe as doses via aérea, com apoio do Grupamento Tático Aéreo (GTA).

As doses da Coronavac e Oxford/AstraZeneca chegarão a região de saúde de Nossa Senhora da Glória e aos municípios de Porto da Folha, Canindé de São Francisco e Poço Redondo.

Além dos imunizantes, a SES também envia equipamentos de proteção individual, como máscaras e face shields, para a proteção dos profissionais da saúde.

Foto: Flávia Pacheco