SES REGISTRA 618 NOVOS CASOS DE COVID-19 E UMA MORTE NESTE DOMINGO

01/02/21 - 05:17:07

Mais quatro mortes estavam em investigação, totalizando cinco óbitos

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga neste domingo, 31, o boletim epidemiológico do coronavírus, com 618 casos, uma morte neste domingo e quatro óbitos que estavam em investigação. Em Sergipe, 137.417 pessoas já testaram positivo para a Covid-19 e 2.778 morreram. Até o momento, 122.467 pacientes foram curados.

As cinco mortes foram: um homem, 55 anos, de Siriri, com diabetes; um homem, 66 anos, de Simão Dias, com neoplasia e diabetes; um homem, 89 anos, de Aracaju, com hipertensão e doença renal crônica; um homem, 84 anos, de Aracaju, com doença hematológica, doença pulmonar obstrutiva crônica, diabetes e hipertensão; um homem, 80 anos, de Aracaju, sem comorbidade.

Foram realizados 287.231 exames e 149.814 foram negativados. Estão internados 338 pacientes, sendo que no serviço público são 99 em leitos e UTI (adulto), zero na UTI neonatal/ pediatria e 102 em leitos clínicos (enfermaria), totalizando 201. Já nos leitos do serviço privado estão internados 53 pessoas na UTI adulta, seis na UTI neonatal/ pediatria e 78 em leitos clínicos, totalizando 137. São investigados mais nove óbitos. Ainda aguardam resultados 758 exames coletados.

Vacinação

A Secretaria já distribuiu 23.540 doses da vacina CoronaVac aos 75 municípios do estado, dessas foram aplicadas 18.957 que correspondem a 80,5% das doses enviadas.

Mais detalhes sobre o novo boletim epidemiológico da Covid-19 em sergipecontraocoronavirus.net.br.