TCE promove Webinário “Causas frequentes de rejeição de contas” nesta terça-feira

01/02/21 - 14:08:03

O treinamento que abrirá os trabalhos da Escola de Contas (Ecojan) no ano de 2021 ocorrerá às 9h desta terça-feira, 2, tendo como público-alvo os novos prefeitos dos municípios sergipanos. A transmissão ocorrerá por meio do canal da Escola no Youtube.

Diretor da Ecojan, o conselheiro Carlo Pinna, do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE), enfatiza que o Webinário “Causas frequentes de rejeição de contas” visa proporcionar conhecimentos que venham a minimizar os riscos do cometimento de erros na utilização dos recursos públicos. “Vamos mostrar os problemas mais comuns detectados pelos Tribunais de Contas”, observa o conselheiro.

Serão palestrantes dois procuradores-gerais de Contas: Luis Alberto Meneses, do Ministério Público de Contas de Sergipe (MPC/SE) e José Roberto Torres Gomes, do MPC do Tocantins.

Ainda segundo Pinna, o próximo treinamento, já em fase de elaboração, será voltado aos integrantes do Legislativo municipal.

Por DICOM/TCE