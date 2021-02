Associação Mulheres de Peito comemora habilitação do HU-UFS em oncologia

02/02/21 - 16:31:10

O Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe/HU-UFS conseguiu obter a habilitação do Ministério da Saúde e tornar-se referência em oncologia em Sergipe, passando a contar com uma Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia – Unacon. A conquista foi celebrada pela Associação Mulheres de Peito.

“Importante essa habilitação do HU-UFS para Sergipe, que passa a contar com mais um hospital apto para o tratamento oncológico. Renova a esperança de pacientes com câncer por um tratamento digno. Vale lembrar que essa foi uma luta que abraçamos, cobrando dos órgãos competentes essa liberação”, afirmou a presidente do Mulheres de Peito, Aline Souza.

De acordo com a superintendente do HU-UFS, Angela Silva, a busca pela habilitação da oncologia começou em 2007, ano da primeira solicitação para os procedimentos cirúrgicos oncológicos. “A direção do HU-UFS chegou a ser questionada pela Controladoria Geral da União por realizar cirurgias oncológicas sem ter habilitação para isso”, detalhou.

“Em 2020, com o início da pandemia de covid-19, o HU precisou suspender todos os procedimentos cirúrgicos, e a situação dos pacientes oncológicos que necessitavam de cirurgia ficou dramática. Mesmo assim, o Ministério Público Federal de Sergipe (MPF/SE) foi provocado por pacientes sobre a questão dessa suspensão. Não dá para traduzir em palavras o meu contentamento por essa grande vitória para a população de Sergipe”, complementou.

Sobre a Unacon

A Unacon do HU-UFS foi criada a partir da autorização prevista na Portaria do Gabinete do Ministro do Ministério da Saúde (GM/MS) nº 3.936, de 31 de dezembro de 2020, publicada em edição extra do Diário Oficial da União de mesma data. A unidade presta uma assistência integral e sistematizada na oferta de serviços de oncologia e hematologia, incluindo as cirurgias oncológicas, as quimioterapias e outros tratamentos correlatos.

A Unacon do HU-UFS faz parte do Sistema Único de Saúde (SUS). Para atendimento no serviço, o interessado deve apresentar um exame de biópsia que confirme o câncer e um encaminhamento médico. Além disso, a pessoa não pode estar cadastrada em outra Unacon.

Por Ascom Mulheres de Peito com informações do HU-UFS