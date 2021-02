Eduardo Lima propõe criação de escola administrada pela Guarda Municipal

02/02/21 - 10:15:47

A declaração foi feita durante entrevista ao vivo a Radio Xodó FM, em Aracaju, nesta segunda-feira (1). Segundo Eduardo Lima (Republicanos), o objetivo é ter a Guarda Municipal como gestora de escolas da cidade, seguindo o regimento militar. “Nas capitais com modelos semelhantes, percebemos a melhoria das notas e do comportamento dos alunos. A hierarquia e a disciplina auxiliam neste processo. As estatísticas comprovam”, defende o parlamentar.

O projeto ainda está em fase de elaboração, com apoio da equipe jurídica do gabinete, mas em breve será apresentado para discussão e votação em plenário. Caso aprovada, a proposta deve fortalecer a guarda, que seria responsável pela gestão da unidade de ensino, mas subordinada a Secretaria Municipal da Educação. Ainda de acordo com Eduardo, “tudo será feito com base jurídica, buscando bases constitucionais, aprovação dos vereadores e do prefeito Edvaldo Nogueira. A Guarda Municipal já exerce alguns trabalhos educativos, voltados para as mulheres e, acredito que, se bem desenvolvido, o projeto será de grande oportunidade para nossa cidade”, finalizou.

Por Valéria Santana

Foto assessoria