EDVALDO REAFIRMA PARCERIA COM VEREADORES E PROMETE GESTÃO INOVADORA

02/02/21 - 11:19:55

O prefeito Edvaldo Nogueira abriu, na manhã desta terça-feira, 2, os trabalhos do Poder Legislativo, na primeira sessão ordinária da Câmara Municipal de Aracaju. De forma virtual, o gestor reafirmou os compromissos firmados com a população aracajuana, no sentido de assegurar o desenvolvimento social, econômico e urbano sustentável da cidade. Fez um rápido balanço das ações realizadas no início da atual administração e ressaltou o empenho da administração municipal para imunizar os aracajuanos contra a covid-19. De acordo com ele, 8.500 pessoas já foram vacinadas na capital.

Em sua mensagem, o prefeito destacou a elaboração do novo Planejamento Estratégico, que guiará os quatro anos do seu mandato; as obras já em curso através do financiamento com o Banco Interamericano do Desenvolvimento (BID), além dos projetos que levarão a capital sergipana ao desenvolvimento, como a Parceria Público-Privada (PPP) da Iluminação Pública.

“É com grande satisfação e alegria que, mais uma vez, cumpro a prerrogativa de abrir os trabalhos legislativos desta Casa. Neste ano, estamos reunidos de uma maneira diferente, de forma online, mas fiz questão de trazer minha saudação aos vereadores e vereadoras e externar nosso desejo de que, neste mandato, mantenhamos a profícua parceria do período anterior, tão fundamental para seguir avançando em todas as áreas da gestão municipal, assegurando assim o desenvolvimento de Aracaju”, afirmou.

“Nossa jornada até aqui não foi fácil. A pandemia do coronavírus alterou a própria formatação da sociedade, impôs grandes desafios e exigiu de nós mudanças de comportamento e novas atitudes diante do mundo que nos cerca. Estar na gestão pública exigiu, mais do que nunca, capacidade, experiência, máximo comprometimento com a cidade, muita responsabilidade, ética, transparência em todos os atos e determinação”, prosseguiu.

O prefeito voltou a afirmar que a atual gestão, “materializada no curso do tempo, há apenas 32 dias, é a continuidade de um trabalho bem feito e que foi reconhecido pelos aracajuanos, mas não é um governo de continuísmo”. “Estou imbuído do sentimento de renovação constante e de compreensão das novas necessidades do cidadão. Não basta manter o que fizemos de bom, precisamos melhorar, inovar, pensar a cidade sempre de uma maneira nova, dialogar o tempo inteiro com a população. É assim que seguirei governando Aracaju nos próximos quatro anos”, comprometeu-se.

Vacinação

Em seu discurso, Edvaldo definiu o início da vacinação no país como um “momento histórico”. “Em Aracaju, tão logo recebemos as primeiras 21 mil doses da Coronavac, iniciamos a aplicação da vacina em trabalhadores da saúde que atuam na linha de frente contra a covid-19 e em idosos residentes em abrigos. Passamos de 8.500 pessoas vacinadas até hoje. Mais doses das vacinas estão chegando e seguiremos, com muita responsabilidade e organização, atuando na proteção do nosso povo. Aracaju está preparada. Elaboramos o plano de vacinação, de forma a garantir o acesso seguro ao imunizante pela população, respeitando a urgência dos grupos prioritários”, assegurou.

O prefeito afirmou que Aracaju avançará para as próximas fases da vacinação assim que forem chegando novas remessas dos imunizantes. “Nosso plano foi dividido em quatro etapas. Após imunizar os profissionais de saúde e idosos em asilos, será a vez de vacinarmos todos idosos. Em seguida, na fase três, serão imunizados os aracajuanos com comorbidades. Depois, os professores, profissionais das forças de segurança e salvamento, além dos funcionários do sistema prisional e os privados de liberdade. Num momento posterior, avançaremos para a vacinação dos aracajuanos em geral, mantendo a organização, o planejamento e comunicando os cidadãos de maneira transparente sobre cada etapa”, detalhou.

Balanço

Na mensagem, Edvaldo também apontou a elaboração do novo Planejamento Estratégico, com base no Plano de Governo que foi apresentado à população durante a campanha eleitoral, como o mecanismo essencial para o sucesso das ações no atual mandato. “Todos os compromissos que firmei com os aracajuanos estarão presentes no nosso planejamento. Este será o fundamento. Atuaremos sob os eixos do Desenvolvimento Social, Econômico e Urbano Sustentável e da Inovação e Excelência da Gestão. Até março, o Plano estará pronto para ser apresentado à sociedade”, assegurou.

Entre as ações que levarão à cidade ao desenvolvimento, segundo o prefeito, estão os projetos para os quais serão destinados os R$ 400 milhões, garantidos com o financiamento firmado junto ao BID, e a PPP da Iluminação Pública que transformará o parque de iluminação da capital com a substituição dos 58 mil pontos de luz da cidade pela tecnologia em LED.

“Iniciaremos, em breve, a revitalização do Parque da Sementeira e as primeiras obras da Avenida Perimetral Oeste. Também já formalizamos com o Consórcio Conecta Aracaju a Parceria Público-Privada da Iluminação Pública. Hoje, inclusive, daremos mais um passo importante neste contrato, com a assinatura da ordem de serviço para que os projetos sejam executados. Em até 18 meses, todos os pontos de luz da cidade serão substituídos pela tecnologia LED e 16 pontos turísticos de Aracaju receberão iluminação especial”.

Edvaldo listou, ainda, outras obras que já estão sendo executadas na cidade e que foram autorizadas no primeiro mês desta administração. “Podemos destacar a reforma das praças, começando pela Praça Princesa Isabel, cuja obra está em plena execução, e a construção de novas unidades de saúde, iniciando pela nova unidade do Mosqueiro. No 17 de Março, ganha forma, de maneira célere, uma nova avenida que ligará o bairro até o conjunto Augusto Franco. A via faz parte do nosso maior projeto social, o do Residencial das Mangabeiras, que inclui a construção de 1.102 casas e toda a infraestrutura básica da localidade. Também já autorizei a abertura da licitação que viabilizará a ampliação da ponte sobre o rio Poxim, próximo ao Parque dos Cajueiros”, elencou

O prefeito elencou também os projetos para a áreas cultural, através da Leis Aldir Blanc, e para o campo do turismo. “Estamos desenvolvendo vários projetos, como o Festival de Barzinhos, que têm feito grande sucesso, seja por dar oportunidade e gerar renda para os artistas, uma das classes mais prejudicadas pela pandemia, seja por levar música e arte para os bares e restaurantes da cidade gratuitamente. Estamos iniciando também a revitalização da Orla da Atalaia. O Mundo da Criança foi reformado, as pistas de skate e patinação receberam melhorias, o paisagismo de várias áreas foi recuperado, entre outras ações que incluem a organização dos bares e demais estabelecimentos. Estas ações gerarão, para diversos setores, um ciclo virtuoso de novas oportunidades de emprego e renda, mais qualidade de vida, fortalecimento da nossa cultura e do turismo, elevação da nossa autoestima e transformação na vida das pessoas para melhor, salientou.

Parceria

Edvaldo disse ainda que espera contar com o apoio dos 24 vereadores e vereadoras da capital. “Reconheço a importância de cada um e cada uma e entendo que todos poderão contribuir para que Aracaju cresça, se desenvolva e se torne uma cidade mais inclusiva, mais sustentável e com mais saneamento, educação e saúde de qualidade. Aos novos vereadores, todos em primeiro mandato em Aracaju, dirijo uma palavra em especial: sei da disposição e vontade dos senhores e senhoras de desenvolverem um grande e eficiente trabalho, que dê orgulho aos aracajuanos. Aos que tiveram seus mandatos renovados pela população, sucesso em mais esta empreitada”, afirmou.

O presidente da Câmara, vereador Josenito Vitale, agradeceu ao prefeito Edvaldo Nogueira pela presença. Em sua fala, o parlamentar desejou “sucesso” ao gestor municipal nesta nova administração e destacou que “a parceria entre o Executivo e Legislativo será fortalecida em benefício dos aracajuanos”. “Assim como sempre fizemos, manteremos uma relação harmoniosa, respeitando a independência dos poderes”, enfatizou dando boas vindas aos demais vereadores eleitos e reeleitos da Casa.

Por Valter Lima

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA