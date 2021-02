HOMEM É PRESO POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO CONTRA O PRÓPRIO PAI

02/02/21 - 09:26:25

Policiais da 2ª Companhia do 4º Batalhão de Polícia Militar (2ª Cia/4º BPM), sediada em Porto da Folha, prenderam na tarde desta segunda-feira, 1º, um homem suspeito de tentativa de homicídio contra o próprio pai.

Os policiais militares foram acionados para averiguar a informação de que um filho havia tentado agredir o pai com um facão, no Conjunto Coroa do Meio, naquele município.

A equipe policial localizou a vítima, um homem de 46 anos de idade. Mesmo bastante abalado, ele confirmou que o filho, de 19 anos, tentou agredi-lo com golpes de falcão, mas, não havia sido atingido.

O agressor foi preso em flagrante, ainda em posse do facão utilizado por ele na tentativa de homicídio.

Com informações da SSP