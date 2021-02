Inscrições para Programa de Estágio da Mosaic Fertilizantes na reta final

02/02/21 - 06:30:25

As inscrições para o Programa de Estágio 2021 Mosaic Fertilizantes, uma das maiores produtoras globais de fosfatos e potássio combinados, ficam abertas até 7 de fevereiro no site www.mosaicco.com.br. São 25 vagas distribuídas por São Paulo (SP), Uberaba (MG), Rosário do Catete (SE), Cajati (SP) e Tapira (MG).

São oportunidades para universitários no penúltimo e último ano de cursos nas áreas de administração, economia, psicologia, direito, relações internacionais, agronomia, ciências contábeis, tecnologia da informação, matemática ou engenharias. A empresa busca pessoas inovadoras, com pensamento ágil e resilientes para fomentar a transformação e a mudança.

A seleção contará com testes desenvolvidos através de inteligência artificial para a análises de afinidades culturais e técnicos do perfil dos candidatos com a empresa, entrevistas por vídeo e dinâmicas de grupo gamificadas. Os aprovados seguirão para etapas admissionais e de onboarding; e aqueles que não seguirem adiante receberão devolutiva como contribuição para o desenvolvimento da carreira.

Sobre Mosaic Fertilizantes

Com a missão de ajudar o mundo a produzir os alimentos de que precisa, a Mosaic atua da mina ao campo. A empresa entrega cerca de 27,2 milhões de toneladas de fertilizantes ao ano para 40 países, sendo uma das maiores produtoras globais de fosfatados e potássio combinados. No Brasil, por meio da Mosaic Fertilizantes, opera na mineração, produção, importação, comercialização e distribuição de fertilizantes para aplicação em diversas culturas agrícolas, ingredientes para nutrição animal e produtos industriais. Presente em dez estados brasileiros e no Paraguai, a empresa promove ações que visam transformar a produtividade do campo, a realidade dos locais onde atua e a disponibilidade de alimentos no mundo. Para mais informações, visite www.mosaicco.com.br. Siga-nos no Facebook, Instagram e LinkedIn.

