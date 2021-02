Presidente da Fecomse quer vacinação prioritária para os trabalhadores do comércio: “Estamos na linha de frente”

02/02/21 - 09:55:14

O presidente da Federação dos Empregados no Comércio e Serviços do Estado de Sergipe (Fecomse), Ronildo Almeida, propõe que os trabalhadores e as trabalhadoras do comércio e serviços, que atuam na linha de frente desde o início da pandemia do coronavírus, também estejam entre as categorias prioritárias para vacinação.

“Desde o começo da pandemia, temos companheiros que se arriscam para manter os serviços em funcionamento, que garantem com seu trabalho a manutenção do abastecimento de produtos para sociedade, inclusive, de remédios e alimentos. Muitos trabalhadores e trabalhadoras foram contaminados, convivem diariamente com o medo de pegar o vírus, não podem fazer o isolamento social porque precisam trabalhar, e agora é necessário ter a garantia de que serão vacinados entre as categorias prioritárias. Se são considerados segmentos essenciais para funcionar durante a pandemia, também devem estar entre os grupos prioritários para vacinação”, destaca Almeida.

O presidente da Fecomse relembra que já apresentou essa proposta durante a última reunião do Comitê Técnico-Científico e de Atividades Especiais (Ctcae), dia 21, do qual a entidade faz parte. O comitê avalia o cenário epidemiológico do Estado, embasando as medidas adotadas de combate ao coronavírus – a próxima reunião do Ctcae ocorre nesta quinta-feira, 4.

“Não estamos falando de excluir determinado segmento considerado prioritário para incluir outro, mas de lutar para que a vacina seja para todos os sergipanos, dando prioridade, dado o número reduzido de vacinas, para aqueles grupos sociais que estão desde o início da pandemia na linha de frente, que nunca deixaram de atender a sociedade, portanto, com muito mais risco de contaminação. E, neste caso, estão os trabalhadores do comércio e serviços”, explica Ronildo Almeida.

Vacinação – A Secretaria de Estado da Saúde (SES) já distribuiu 23.540 doses da vacina CoronaVac aos 75 municípios de Sergipe, segundo boletim divulgado pelo órgão na segunda-feira, 1º. Foram aplicadas 20.244 que correspondem a 86% das doses enviadas. Estão na faixa prioritária da primeira fase de vacinação os profissionais de saúde, idosos de 60 anos ou mais institucionalizados, pessoas com deficiência institucionalizadas e indígenas aldeados.

Ainda de acordo com o boletim de segunda-feira, 138.187 pessoas testaram positivo para a Covid-19 e 2.786 morreram em Sergipe em decorrência da doença. Até o momento, 122.806 pacientes foram curados.

Por Tereza Andrade

Foto assessoria