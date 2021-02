Prouni prorroga prazos e estudantes têm nova chance para bolsas de estudo

02/02/21 - 07:06:19

Os alunos inscritos no Programa Universidade para Todos (Prouni) 2021.1 ganham novo prazo para apresentação dos documentos para seleção de bolsas de estudo integrais e parciais em instituições particulares de ensino. Na Universidade Tiradentes, por exemplo, estão disponíveis um total de 392 bolsas em todos os cursos da graduação, de Medicina às Engenharias.

O novo prazo vai até quarta-feira, 03, e, como era de se esperar, gera uma reação em cadeia nas demais etapas, que ficam da seguinte forma:

De 19 de janeiro a 3 de fevereiro – Comprovação de informações dos pré-selecionados na 1ª chamada;

Dia 8 de fevereiro – Resultado da 2ª chamada;

De 8 a 24 de fevereiro – Comprovação de informações dos pré-selecionados na 2ª chamada;

Dias 1º e 2 de março – Inscrição na lista de espera;

Dia 5 de março – Resultado da lista de espera; e

De 8 a 12 de março – Comprovação da documentação por parte dos candidatos pré-selecionados por meio da lista de espera.

Em Sergipe, 53 bolsas distribuídas em 21 cursos presenciais dos campi Aracaju Farolândia, Estância, Itabaiana e Propriá da Universidade Tiradentes – Unit. Já para os cursos da modalidade de Ensino à Distância (EaD) da Unit, há um total de 339 vagas.

O Prouni é voltado para alunos que cursaram o ensino médio em escolas públicas ou com bolsas de estudo nas particulares, pessoas com deficiência e professores da rede pública de ensino. Devido ao adiamento na aplicação do Enem 2020, esta seleção irá considerar a nota do Enem 2019, no qual o candidato precisa ter alcançado, no mínimo, 450 pontos e não ter tirado zero na redação.

A Unit oferece vagas para os cursos de Bacharelado em Administração, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Comunicação Social: Publicidade e Propaganda, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia Mecatrônica, Fisioterapia, Jornalismo, Nutrição, Psicologia e Odontologia; além dos cursos de Tecnologia em Design de Interiores e Gestão de Recursos Humanos.