RODRIGO COMEMORA ASCENSÃO DE ARTHUR LIRA NA CÂMARA: “A VITÓRIA É DO BRASIL”

02/02/21 - 09:10:10

Na noite desta segunda-feira, 01, o deputado federal Arthur Lira (PP-AL) foi eleito presidente da Câmara dos Deputados e ficará no comando da Casa pelos próximos dois anos. A notícia alegrou os políticos bolsonaristas que lutavam para ter uma voz de comando aliada.

Em Sergipe, o Deputado Estadual Rodrigo Valadares acompanhou as votações e comemorou a vitória. “Hoje é um dia muito importante para o futuro do nosso país. Agora vamos destravar as pautas de votação do plenário que o Brasil tanto necessita”, destacou.

Com uma foto onde aperta a mão de Lira, o presidente Jair Bolsonaro também demonstrou grande satisfação com o resultado da eleição. “Arthur Lira é eleito (302 votos em 513 possíveis), em primeiro turno, para presidir a Câmara para o biênio 2021/22”, publicou em seu Twitter.

Já em seu primeiro discurso como presidente da Câmara, Arthur Lira apontou como pretende se comportar neste novo posto. “Prometo respeitar, como presidente, as forças vivas desta casa legislativa: os colegiados, a proporcionalidade e o plenário. A Câmara, como instituição, deve ser a voz de todos. E não a voz de um”.

Além disso, demonstrando preocupação com a população brasileira, Lira destacou a importância da vacinação contra a Covid e o equilíbrio das contas públicas. “Temos que examinar como fortalecer nossa rede de proteção social. Temos que vacinar, vacinar, vacinar o nosso povo. Temos que buscar o equilíbrio das nossas contas públicas”, disse.

Finalizando, o novo presidente nordestino agradeceu pela votação expressiva e demonstrou o seu comprometimento. “Chego aqui como um nordestino que nunca esqueceu as suas origens e tem compromisso em deixar um Brasil melhor do que encontrou, mais desenvolvido e mais humanizado”.

Para Rodrigo Valadares, “a vitória é do Brasil, por receber um presidente da Câmara patriota, que está disposto a ser aliado do povo e lutar pela excelência do país”.

Por Luísa Passos