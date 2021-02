Sebrae abre inscrições para seleção de consultores e instrutores

02/02/21 - 12:22:47

Informações sobre o processo estão disponíveis no portal da instituição

O Sebrae em Sergipe está com inscrições abertas para o credenciamento de pessoas jurídicas interessadas em atuar como consultores e instrutores da instituição. O edital com as informações e regras para participar do processo estão disponíveis no portal www.se.sebrae.com.br.

Podem ser credenciadas sociedades empresárias, sociedades simples (incluindo cooperativas) empresas individuais de responsabilidade limitada (EIRELI), serviços sociais autônomos e microempreendedores individuais (MEI) cuja finalidade e ramo de atuação permitam a prestação dos serviços de consultoria e/ou instrutoria nas áreas definidas pelo Sebrae. No caso do MEI é permitido apenas o credenciamento para instrutória.

O edital prevê a seleção de pessoas jurídicas para atuar em dezessete áreas de conhecimento: empreendedorismo, pessoas, educação, marketing e vendas, negócios internacionais, planejamento empresarial, gestão da produção e qualidade, legislação aplicada aos pequenos negócios, sustentabilidade, inovação, tecnologia da informação, desenvolvimento territorial, associativismo e cooperativismo, desenvolvimento setorial, políticas públicas e finanças, contabilidade e serviços financeiros.

Etapas de seleção

A empresa poderá se inscrever em até seis dessas áreas. O processo de seleção será feito em duas etapas eliminatórias. A primeira delas é a inscrição, momento em que interessados deverão preencher os dados cadastrais da pessoa jurídica e relato de experiência na (s) área s) de conhecimento e a natureza do serviço, se consultoria e/ou instrutória.

Já a segunda etapa é a de habilitação jurídica e qualificação técnica, que consiste na análise dos documentos de regularidade jurídica, fiscal e qualificação técnica das pessoas jurídicas inscritas no processo de credenciamento.

Os serviços de consultoria e/ou instrutoria contratados por meio deste credenciamento poderão ser prestados ao público alvo do Sebrae e para atendimento das suas necessidades internas. Quando houver demanda, a pessoa jurídica credenciada, obedecido o critério do rodízio, por intermédio de seu representante legal, será consultada sobre o interesse e disponibilidade para prestação dos serviços.

É importante lembrar que o processo de credenciamento é permanentemente aberto, ou seja, não há uma data limite para as inscrições, e digital, com o envio de toda a documentação de forma online. Mais informações também podem ser obtidas pelo email credenciamento.sgf@se.sebrae.com.br

Por Wellington Amarante

Foto assessoria