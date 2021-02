Secretaria da Saúde apresenta o Plano de Vacinação ao Tribunal de Contas da União

02/02/21 - 15:38:27

A secretária da SMS, Waneska Barboza, e a diretora de Vigilância e Atenção à Saúde, Taise Cavalcante, participaram de uma videoconferência com representantes do Tribunal de Contas da União para detalhar o andamento das aplicações das vacinas contra a covid-19 nos grupos de risco da primeira fase.

Waneska ressaltou ainda que já está publicada no portal da Prefeitura a lista das primeiras pessoas imunizadas, com detalhes importantes sobre quem recebeu as doses, como nome completo, número da dosagem e a que grupo pertence.

A secretária garantiu ainda que as atualizações dos nomes serão feitas diariamente, a fim de garantir a transparência de todo processo de imunização na Capital.