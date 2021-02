Toma posse Nova Mesa Diretora da Alese biênio 2021/2022

02/02/21 - 13:22:30

Na manhã desta terça-feira (02), os deputados estaduais participaram da Sessão Especial de Posse da Mesa Diretora do Poder Legislativo para o segundo biênio da 19ª Legislatura. O presidente da Alese, deputado Luciano Bispo, que foi reeleito presidente da Mesa Diretora para o biênio 2021-2022 abriu a solenidade de posse que marca o retorno das atividades deste ano no legislativo.

A solenidade, que foi realizada na Sala das Comissões da Casa Legislativa, ocorreu de forma mista (presencial e online), mantendo o distanciamento social imposto pela pandemia do novo coronavírus. Nesse cenário, além dos deputados estaduais, diversas autoridades públicas do Estado de Sergipe, dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública de Sergipe, participaram da cerimônia de posse. A sessão solene foi transmitida ao vivo pela TV Alese, e pelos demais canais de comunicação da Alese, entre eles, o site da Casa e as Redes Sociais.

Empossados

Assumiram a nova gestão para o 2º Biênio da 19ª Legislatura da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Sergipe, o deputado Luciano Bispo, como presidente, o deputado Francisco Gualberto, como vice-presidente, o deputado Jeferson Andrade, como 1º secretário, o deputado Luciano Pimentel, como 2º secretário, a deputada Maisa Mitidieri, como a 3ª secretária, o deputado Samuel Carvalho como o 4º secretário.

Após a leitura do Termo de Posse, momento realizado pelo subsecretário-geral da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Sergipe, o advogado Igor Albuquerque, o deputado Luciano Bispo fez uma explanação de sua atuação na vida pública e no Poder Legislativo, e destacou palavras como unidade e respeito mútuo.

“Aqui é a Casa dos Iguais, não fosse assim não teríamos a harmonia e o respeito que aqui vivemos até hoje. A Assembleia Legislativa não é apenas formada pelos 24 deputados, ela é formada por todos. E aqui nesse momento, envio um abraço a todos desta Casa. Na oportunidade, Luciano Bispo também saudou a todos os sergipanos e ao povo da sua terra, Itabaiana. ” Saúdo a todo o povo sergipano e também, nesse momento de posse como presidente da Mesa Diretora, ao povo de Itabaiana, por ser pilar da minha história política, na qual fui agraciado por 4 mandatos de prefeito, e de três deputados estaduais. Sempre servi a minha terra e a todos os sergipanos sem esquecer os meu princípios de lealdade, reciprocidade e respeito à coisa pública”, frisou.

Luciano Bispo declarou ainda que um novo ciclo administrativo se inicia no Poder Legislativo com a composição da diretoria e da volta das sessões extraordinárias deste ano. O presidente salientou ainda que a nova Mesa Diretora representa esse cenário com um sentimento de conciliação que tem regido a Casa Legislativa.

“Eu tenho certeza que essa Casa cumprirá seu papel em 2021, conforme foi em 2020, propondo debates, discutindo e deliberando objetivos de interesse dos sergipanos e de Sergipe. Junto com essa Mesa, buscamos capitanear o debate democrático, com temas da mais alta importância para Sergipe. Um debate sério, justo e respeitado por todas as correntes políticas. Nunca fizemos distinções entre parlamentares, seja governo ou oposição. Nunca censuramos qualquer posição politica, pelo contrário. Sempre procuramos viabilizar meios para estipular as discussões, com o objetivo maior de produzirmos boas leis para os sergipanos”, defendeu Luciano Bispo.

Por Stephanie Macêdo

Foto Reprodução Youtube