Acadêmicos dão início ao semestre letivo na Universidade Tiradentes

03/02/21 - 12:00:08

Veteranos de todos os cursos da Unit iniciam semestre letivo neste dia 02. Já aqueles de aulas práticas da área da saúde e calouros de Medicina retomam à vida presencial.

Neste dia 02, os alunos veteranos de todos os campi da Universidade Tiradentes – Unit -, bem como os calouros do curso de Medicina da Unit em Aracaju e Estância iniciaram o tão sonhado semestre letivo de 2021. As aulas teóricas seguem no modelo ao vivo por meio da plataforma Google for Education, já as aulas presenciais ocorrem apenas para a realização de atividades práticas dos cursos da área da saúde, incluindo os calouros de Medicina.

Seguindo todos os protocolos de biossegurança contra a proliferação da Covid-19, a aluna do curso de Estética e Cosmética da Unit, Sophia Valeriano, não via a hora desse momento de encontro chegar. “Nossa, eu estou muito feliz por voltar às aulas porque a gente está esperando há muito tempo. Ficar trancafiada em casa foi muito difícil, mas graças a Deus estamos aqui. Os professores estão muito bem preparados para receber a gente, com as orientações, álcool em gel, EPIS e máscara sempre”, conta animada.

Já para o aluno do curso de Enfermagem, João Pedro dos Santos,o momento é de esperança. “Estou me sentindo muito otimista porque nós não esperávamos passar por um momento tão delicado em que estamos passando, e não sabemos quando vai terminar. Mas foi necessário para que nossas esperanças fossem renovadas”, comenta.

“Fomos muito bem recebidos aqui na Unit, muito bem acolhidos e orientados, em especial a professora Fernanda da disciplina Saúde Comunitária III. Isso fez com que nosso espírito profissional e pessoal fosse renovado, atualizado e com isso tenho certeza que as nossas forças estão mais revigoradas do que nunca pra gente voltar à nossa prática”, finaliza João Pedro.

O retorno à vida no campus, ainda que de forma restritiva e bem diferente do que todos estavam habituados até antes da pandemia da Covid-19, era algo aguardado por muitos. Como também é o caso da aluna do curso de Fisioterapia da Unit, Layla Victória. “Sinto que as coisas estão melhorando, e agora a gente vai dar continuidade aos estudos da melhor forma. Estou me sentindo confiante”, afirma Layla.

“A professora Kelly explicou exatamente como vai proceder esse período, sobre os protocolos de segurança, a melhor forma de organizar a turma seguindo as recomendações e como vai ser a disciplina neste período”, esclarece Layla Victória.

A partir da segunda semana de aula, a Unit realizará uma pesquisa, de forma gradativa, para entender junto ao aluno, qual sua preferência quanto ao retorno presencial ou manutenção da participação ao vivo, via Google For Education, das atividades teóricas. Já em março, a Unit dará início ao processo de ampliação da presencialidade nos campi, seguindo todos os protocolos estabelecidos no Plano de Reabertura do Grupo Tiradentes. “É importante frisar que essa ampliação dependerá das orientações das autoridades públicas em relação à pandemia”, informa o pró-reitor Administrativo e Financeiro da Unit, professor Francisco Almeida.

Retomada das atividades práticas

É importante ressaltar que aulas práticas laboratoriais, internatos e estágios acontecerão presencialmente, seguindo os preceitos estabelecidos pelos órgãos reguladores. Já as atividades teóricas serão ministradas utilizando recursos educacionais digitais, especialmente a Plataforma Google For Education, tecnologias de informação e comunicação ou outros meios convencionais que serão utilizados de forma complementar, em caráter excepcional.

