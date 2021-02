ASPRA/SE protocola ofício ao governador solicitando prioridade de vacinação para PMs e BMs

03/02/21 - 14:36:10

Na manhã desta terça-feira, dia 02, a ASPRA/SE (Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares do Estado de Sergipe), através do seu diretor Sargento Alex Lima, protocolou ofício ao governador Belivaldo Chagas, solicitando prioridade de vacinação para policiais e bombeiros militares que estão na linha de frente no combate a covid-19 e no cumprimento dos decretos governamentais relativos à pandemia.+

No ofício, a associação destaca que determinados grupos de profissionais, nesse momento, não podem se isolar socialmente, conforme recomendam os organismos de saúde e as próprias autoridades Estaduais e Federais. Dentre esses profissionais, estão os que compõem a Segurança Pública do nosso Estado: Policiais e Bombeiros Militares.

Ressaltou ainda, que os policiais e bombeiros militares mantêm, no decurso dessa pandemia, a escala normal de trabalho e desde março do ano passado, estão na linha de frente, através da Segurança Pública Estadual, expostos ao risco de contágio e em razão da sua função, os agentes estão mais suscetíveis à contaminação vírus. Sendo na atuação no combate à criminalidade, seja auxiliando os diversos órgãos de inspeção e fiscalização do nosso Estado, inclusive combatendo aglomerações em festas não autorizadas, fiscalizando não uso de máscaras, dentre outras fiscalizações inerentes à pandemia.

Por fim, a ASPRA/SE afirmou no expediente encaminhado que imunizar os agentes de segurança pública não é privilegiar um grupo de pessoas, mas é fazer justiça. É salvaguardar a vida daqueles que estão diariamente na luta para manter a ordem pública. Por isso não se pode deixar que estes trabalhadores sejam sacrificados, contaminados e que possam contaminar seus familiares. Por isso requer que tais categorias (policiais e bombeiros militares) sejam incluídos como PRIORIDADE no Plano Estadual de Vacinação para a Covid 19.

Não esquecendo, que presos, já foram incluídos como prioridade para vacinação contra a covid-19 e por que os operadores da segurança pública não?

Matéria do blog Espaço Militar