DEPUTADO COBRA MELHORIAS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O ALTO SERTÃO

03/02/21 - 05:00:39

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) esteve em audiência com o diretor-presidente da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), Carlos Fernandes para tratar de algumas demandas dos municípios de Ribeirópolis, São Miguel do Aleixo, Nossa Senhora Aparecida e Moita Bonita.

De acordo com o parlamentar, diariamente ele recebe reclamações sobre a qualidade dos serviços prestados pela Deso. Georgeo informou ainda que a população da região do Alto Sertão sofre muito com a falta de água. “Constantemente, eu recebo mensagens e ligações das pessoas daquela região reclamando da falta de água”.

Georgeo também questionou Carlos Fernandes sobra a conclusão da obra de uma adutora da Deso que está sendo construída na rodovia que liga o povoado Serra do Machado até Ribeirópolis. “Queremos saber quando essa obra será concluída, pois sem a finalização dela, o asfalto da via que liga Serra do Machado a Ribeirópolis não poderá ser terminado”.

“Ao questionar o presidente Carlos Fernandes, tive a notícia de que a obra da adutora já estava finalizada. Agora, este problema já está resolvido e fica faltando somente a Torre concluir o asfalto naquela via”.

Da assessoria