Deputado João Daniel fará parte da Mesa da Câmara Federal

03/02/21 - 11:43:25

Mesmo com a decisão da bancada do PT pela candidatura de João Daniel (SE) para o cargo de segundo secretário da Câmara, a bancada ainda segue dividida sobre o assunto.

A reunião foi acompanhada pela Executiva Nacional do Partido e João Daniel é o segundo petista a fazer parte da Mesa no Congresso ao lado do senador Rogério Carvalho (PT/SE).

O nome de João Daniel será lançado como candidatura oficial do partido depois de uma votação apertada na bancada da Câmara. Foram 24 votos a favor dele e 22 a favor de Marília Arraes (PE).

Com informações do UOL