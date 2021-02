Empresas impactadas pela pandemia terão novo prazo de renegociações no BNB

03/02/21 - 10:24:00

O Banco do Nordeste acaba de prorrogar até o dia 30 de junho o prazo para seus clientes formalizarem a renegociação de operações de crédito. A medida é válida para micro, pequenas e médias empresas não rurais, com contratações até 7 de abril de 2020, que listem entre os setores mais impactados pela pandemia da covid-19, em aderência à Portaria nº 20.809, de 14 de setembro, do Ministério da Economia.

Com as medidas, será possível estabelecer nova carência e alongar o vencimento final da operação, permitindo que as empresas possam estruturar suas operações de crédito de acordo com a sua situação de liquidez.

A carência e os acréscimos aos vencimentos das operações variam de quatro a seis meses, de acordo com o porte e o nível de impacto sofrido pelos setores de atividade, classificado em baixo, médio ou alto pelo Escritório Técnico de Estudos do Nordeste (Etene), do Banco do Nordeste.

As regras de renegociação permanecem válidas para clientes que já renegociaram suas operações nas modalidades lançadas previamente pelo Banco do Nordeste. Para efetuar o cadastro de renegociação, basta o cliente procurar a sua agência de relacionamento. Em caso de dúvidas, a Central de Relacionamentos do Banco do Nordeste atende pelo Banco do Nordeste