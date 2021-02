FÁBIO REIS SUGERE D. MARIA, MITIDIERI OU LAÉRCIO PARA COORDENAÇÃO DA BANCADA

03/02/21 - 15:57:11

O coordenador da Bancada Federal de Sergipe, deputado Fábio Reis (MDB), sugere o nome da senadora Maria do Carmo Alves (DEM) para assumir a Coordenação, cuja indicação pela maioria dos parlamentares se dará logo após a votação do Orçamento no Congresso.

A vaga da Coordenação da Bancada de Sergipe, este ano, é realmente de um senador, dentro de um rodízio aprovado pela própria bancada, entretanto, caso a senadora Maria do Carmo não deseje, o deputado Fábio Reis indica os deputados Laércio Oliveira (PP) e Fábio Mitidieri (PSD), para sucedê-lo.

Os demais integrantes da bancada podem disputar a Coordenação, mas geralmente acontece acordo entre todos o parlamentares para evitar algum confronto que termine por prejudicar as decisões da representação de Sergipe no Congresso.