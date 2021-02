GORETTI PARTICIPA COMISSÃO NACIONAL ACOMPANHAMENTO DA VACINAÇÃO DA UNALE

03/02/21 - 16:50:49

Deputada estadual Goretti Reis (PSD), fez uso da palavra na sessão de hoje, 3 de fevereiro, da Assembleia Legislativa para parabenizar a recondução dos parlamentares da Mesa Diretora da Casa e ressaltou o brilhante trabalho desenvolvido. Na ocasião agradeceu ao presidente, deputado Luciano Bispo, pela indicação de seu nome para compor a Comissão Nacional de Acompanhamento da Vacinação (Conav), criada pela União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais – UNALE. A Comissão terá como diretriz principal acompanhar e fiscalizar a distribuição e aplicação da vacina contra a Covid-19 nos estados.

A Conav objetiva contribuir com informações consolidadas para subsidiar a atuação parlamentar em apoio ao Poder Executivo. “Hoje ainda entrarei em contato com a Secretaria da Saúde de Sergipe para obter os dados sobre o encaminhamento das vacinas aos nossos municípios. Temos informações de que alguns receberam as vacinas, mas ainda não estão executando o seu plano de imunização. É preciso saber o que exatamente está acontecendo e como podemos auxiliar para agilizar o processo de vacinação em Sergipe. Peço o apoio dos colegas, para que dentro de seus municípios, nos auxiliem na coleta de informações para enviarmos à Comissão Nacional e acompanhar o monitoramento. É de extrema importante que tenhamos uma previsão de quando chegarão as vacinas e como será o planejamento por faixa etária, por grupos de risco e que seja feito o mais rápido possível.

Ainda em seu pronunciamento a parlamentar destacou e parabenizou a preocupação do governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, em suspender o ponto facultativo do Carnaval 2021. Além de suspender, redobrar a fiscalização para que não haja descumprimento da determinação. “Durante esses quase 11 meses de pandemia, todos já perderam um familiar, um amigo ou um conhecido. É preciso se colocar no lugar do outro, para sentir a extensão de sua dor. Não é o momento para se pensar em folias carnavalescas. Infelizmente, nas redes sociais, já existem publicações de festas em diversos municípios. Não é o momento para aglomerações. A pandemia não acabou. Todo cuidado e precaução são necessários. O uso de máscara é primordial para se evitar o contágio”, finalizou Goretti Reis.

Fonte e foto assessoria