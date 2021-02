Idosos acamados devem ser cadastrados em unidades de saúde para vacina em Aracaju

03/02/21 - 15:21:13

A secretaria municipal de saúde está informando que pessoas com mais de 60 anos, residentes em Aracaju, e que se encontram acamadas, devem ser cadastradas em unidades básicas de saúde (UBS) para receber a vacinação contra a Covid-19, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde.

De acordo com o Plano Municipal de Imunização contra a covid-19, logo após a primeira fase, ainda em vigência, na segunda fase serão vacinados idosos a partir de 60 anos e pessoas acamadas nessa mesma faixa etária.

Para cadastrar um idoso acamado, o familiar ou responsável deve se dirigir à UBS de referência, apresentando um documento de identificação com foto e CPF, e um comprovante de residência do acamado. São considerados comprovantes de faturas de água, energia ou internet fixa em nome do usuário acamado ou seu responsável legal.

Após o cadastramento, cada Unidade Básica de Saúde traça sua logística para a realização dos atendimentos domiciliares. No caso das campanhas de vacinação, incluindo a imunização contra a covid-19, planeja-se que cada UBS seja responsável por organizar o cronograma de imunização, assim que a fase desse grupo prioritário iniciar.

O idoso acamado cadastrado na unidade tem acesso à equipe multidisciplinar que acompanha todos residentes no território que apresentam essa condição de saúde. “Nesse momento, muitas pessoas podem realizar o cadastro pensando na vacina, sem a intenção de utilizar outro serviço da Unidade. Mas se a partir do cadastro, o familiar ou responsável desejar algum outro acompanhamento da UBS, ele também já pode sinalizar para a equipe de Saúde da Família, para ser avaliado”, ressalta a coordenadora.

Foto André Moreira