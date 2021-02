Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias realiza doação de sangue

03/02/21 - 06:22:25

No próximo dia 05 de fevereiro de 2021, sexta-feira, membros e amigos de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, por intermédio do Programa Mãos que Ajudam, doarão sangue ao HEMOSE-Centro de Hemoterapia de Sergipe, sito na R. Quinze, s/n -Capucho, Aracaju -SE, 49095-000. As doações acontecerão no período entre 8h30às12h.

Os membros da Igreja de Jesus Cristo vivem uma vida de princípios morais e limpos. Não fumam, não bebem, não usam drogas e vivem a Lei da Castidade. Podemosdizer que buscam no dia a dia seguir a Jesus Cristo em atos e atitudes. Doações de sangue são feitas frequentemente no Brasil inteiro e em Sergipe não é diferente,o índice de aproveitamento do sangue coletado é muito satisfatório para o centro, salientando que os estoques dos bancos de sangue do HEMOSE não podem ficar vazios.

O HEMOSE-Centro de Hemoterapia de Sergipe, éumbanco de sangue que atende a diversos hospitais da capital. Possui um atendimento humanizado e alto nível de profissionalização em seus serviços, o HEMOSEoferece serviço ágil e seguro, refletindo na satisfação e realização dos doadores.Os estoques dos bancos de sangue do HEMOSE não podem ficar vazios.

O Mãos que Ajudam é um programa permanente de ajuda humanitária e de serviço comunitário, que mobiliza milhares de voluntários de todas as idades, membros d ́A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, no Brasil, estendendo a mão a quem precisa.

Em parceria com outras entidades, instituições religiosas, empresas privadas, órgãos governamentais ou organizações assistenciais, levamos alento aos menos favorecidos em asilos, orfanatos, creches, ruas e onde houver necessidade. Por meio de serviço altruísta, doamos parte do nosso tempo para levar esperança onde existe aflição, alívio onde há dor e amor onde há desprezo.

O exemplo é capaz de mobilizar aqueles que as palavras não convencem, junte-se a nós: Mãos que Ajudam a Salvar Vidas.Doar sangue não é apenas um ato de solidariedade, é um atode vida, um ato de cidadania.

A doação é 100% voluntária e pode beneficiar qualquer pessoa, independente de parentesco.

Pode ser pai, mãe, irmão, amigo ou até mesmo uma pessoa que você nunca viu na vida.

O que temos que pensar é que não importa quem será beneficiado, o importante é que com a sua doação pessoas terão novas oportunidades, novos sonhos, novas chances de recomeçar.

Doe sangue e ajude a quem precisa. Uma só doação que você faz pode beneficiar até quatro vidas.

Pensando nisso, todos nós temos um papel importante quando o assunto é doação de sangue.

Doe Sangue, Salve Vidas.

Quem: Todos nós

Quando: 05/02

Onde: HEMOSE (Centro de Hemoterapia de Sergipe)

Horário: 8h30

Fonte e foto assessoria