Instituto Banese e Atalaia realizam programa ‘Folia da Gente’ em comemoração carnaval

03/02/21 - 14:05:43

Barrinhos, Hilton Lopes e Lisboa serão alguns dos homenageados do programa, que contará ainda com bate papo, música e desfiles de fantasia

Atrás do trio elétrico ou no bloquinho de rua, no ritmo do frevo ou do axé, de abadá ou fantasia, o carnaval é uma tradição cultural que merece ser celebrada. A festa mais popular do Brasil se aproxima e como em todos os carnavais o Museu da Gente Sergipana Gov. Marcelo Déda abre as portas para a ‘Folia da Gente’, com formato diferente esse ano para evitar aglomerações. Através de programa especial de televisão, o Instituto Banese e a TV Atalaia levarão até os sergipanos, nos dias 12 e 19 de fevereiro, às 18h, um pouco das memórias do carnaval em Sergipe, em especial na capital Aracaju, e homenageará alguns dos principais entusiastas dessa festa.

Enriquecida por marcos importantes e personagens inesquecíveis, a trajetória do carnaval em Sergipe e Aracaju reflete uma mistura de manifestações culturais, de artistas, ritmos e talentos, além de muita irreverência e criatividade. Desfiles, bailes, bloquinhos, corredores de folia e coroações de rainhas e reis formam uma tradição carnavalesca surpreendente, que será contada por quem, em décadas passadas, se dedicou a realizar tradicionais carnavais e por aqueles que na atualidade mantêm viva essa herança cultural.

João de Barros (Barrinhos), Hilton Lopes e Antônio Lisboa são algumas das tantas figuras emblemáticas do carnaval e por isso darão a cara ao programa ‘Folia da Gente’, desde o cenário até o roteiro. Suas contribuições serão lembradas por meio de relatos orais de quem viveu experiências carnavalescas ao lado deles e através de registros em vídeos e fotografias. Com formato de programa de auditório, o ‘Folia da Gente’ será dividido em dois capítulos que irão retratar as diversas fases dessa história, contando com convidados, desfiles de fantasias e apresentações artísticas da banda Estação da Luz e da cantora Karla Isabella, grandes referências dos carnavais locais.

Além da exibição pela TV, os programas serão transmitidos pelo canal da TV Atalaia no youtube (yoytube.com/tvatalaiase), nos dias 12 e 19, às 19h.

Durante a gravação todas as medidas de segurança referentes ao distanciamento e higienização foram adotadas pelos convidados, artistas e profissionais envolvidos, obedecendo às medidas sanitárias preventivas contra a pandemia.

Por Tarcila Olanda